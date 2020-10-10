0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Украинские банки закрыли 250 отделений за квартал

Украинские банки закрыли 250 отделений за квартал

Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть по состоянию на 1 октября до 7,329 тысячи отделений.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный “Ощадбанк” – 166, сократив их общее количество до 1,931 тыс. За тот же период “ПриватБанк” закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

В то же время по итогам июля-сентября этого года государственный “Укргазбанк” открыл 21 подразделение, расширив свою региональную сеть до 269 филиалов, 5 отделений открыл “А-Банк” (до 235) и по три – “Мегабанк” (до 153) и “Айбокс Банк” (до 42).

По состоянию на 1 октября “Ощадбанк” остается лидером по количеству отделений – 1,931 тыс., второе место занимает “Приватбанк” – 1,75 тыс., третье – “Райффайзен банк Аваль” – 456, четвертое – “Укрсиббанк” – 278, пятое – “Укргазбанк” – 269.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.