Украинские банки закрыли 250 отделений за квартал

Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть по состоянию на 1 октября до 7,329 тысячи отделений.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный “Ощадбанк” – 166, сократив их общее количество до 1,931 тыс. За тот же период “ПриватБанк” закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

В то же время по итогам июля-сентября этого года государственный “Укргазбанк” открыл 21 подразделение, расширив свою региональную сеть до 269 филиалов, 5 отделений открыл “А-Банк” (до 235) и по три – “Мегабанк” (до 153) и “Айбокс Банк” (до 42).

По состоянию на 1 октября “Ощадбанк” остается лидером по количеству отделений – 1,931 тыс., второе место занимает “Приватбанк” – 1,75 тыс., третье – “Райффайзен банк Аваль” – 456, четвертое – “Укрсиббанк” – 278, пятое – “Укргазбанк” – 269.