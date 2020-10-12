В 2020 году Huawei стала самым дорогим в Китае производителем электроники

Компания Huawei стала самой крупной китайской компанией по производству бытовой электроники.

Об этом, по итогам проведенного исследования, сообщает шанхайский журнал “Хужунь”.

В частности, капитализацию Huawei оценили в 1,1 трлн юаней ($163,8 млрд).

В то же время, по сравнению с прошлым годом, стоимость компании упала на 100 млн юаней ($14,9 млн). Эксперты издания объяснили падение санкциями США, из-за которых лидер рынка столкнулся “с большими трудностями”.

Указано, что следующие три места в рейтинге журнала заняли компании-производители смартфонов и мобильных гаджетов. Капитал Xiaomi, расположившейся на второй строчке, оценили в 434 млрд юаней ($65,6 млрд).

В свою очередь стоимость VIVO составила 175 млрд юаней ($26 млрд), а OPPO — 170 млрд юаней ($25,3 млрд).

А замыкает пятерку лидеров производитель беспилотных аппаратов DJI с 100 млрд юаней ($14,9 млрд).

В ТОП-10 компаний бытовой электроники по уровню капитализации также вошли Transsion, Lenovo, Yingqu Technology, Fogcore и Edifier Technology.

Согласно данным журнала, Huawei сейчас насчитывает 194 тысячи сотрудников в 170 странах и регионах. Ее клиентами стали более 3 млрд человек.