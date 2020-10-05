Межбанк: рабочую неделю на рынке открывал День Колумба

Валютные торги в понедельник проходили в достаточно сложном режиме с полной зависимостью рынка от поведения отдельных крупных игроков.

Выходной в США (отмечают День Колумба) заставил работать украинский межбанк по доллару на условиях ТОМ. Как и прогнозировалось – это снизило активность значительной части клиентов по американской валюте, но привело к росту их сделок в евро, а частично и в рубле, по которым все расчеты проходили в привычном формате “день-в-день”.

Снижение объема операций в долларе позволило отдельным участникам торгов воспользоваться перевесом спроса на валюту над предложение во второй половине сессии и частично раскачать курс.

В результате, после более-менее стабильной ситуации до 12 часов с уровнем котировок в пределах 28,23-28,235/28,25-28,255 гривен – где-то ближе к обеду и после него спрос начал превышать предложение, что позволило отдельным банкам вздернуть курс до 28,247/28,267 к 13 часам, до 28,275/28,295 гривен за доллар – к 15:00 и до 28,295/28,315 – к концу дня.

Частично выиграл от этого расклада спроса и предложения на межбанке Укргазбанк. Он вышел на торги при пиковых значениях курса и продал как минимум $10 млн по 28,28 гривен и выше.

“Злые языки” утверждают, что госбанк это сделал по просьбе регулятора, которому не очень хочется сейчас тратить резервы после их резкого снижения за сентябрь до $26,5 млрд.

Делать трагедии из происходящего не надо. Сегодняшний рынок не показатель общего состояния дел, так как значительная часть компаний перенесла свои операции с долларом на завтра. Именно во вторник поведение межбанка и покажет реальное соотношение спроса и предложения по доллар. Тем более, что послезавтра – уже украинцы будут отмечать свой праздник – День защитника Украины – и поэтому клиенты постараются завтра по максимуму закрыть свои валютные сделки.

Нацбанк на торги сегодня не выходил.

Главные события 12 октября на межбанке:

Доллар вырос с утренних 28,23/28,25 до 28,295/28,315 гривен к концу сессии.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2374 гривен, а официальный на 13 октября установлен на отметке 28,2481 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,28 / 28,30

евро – 33,35 / 33,38

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1812 / 1,1814

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