Около 30 тыс. киевлян получат денежные выплаты

Ко Дню защитника Украины из бюджета города выплатят материальную помощь отдельным категориям киевлян.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.
«Хочу сообщить, что ко Дню защитника Украины, который мы отмечаем 14 октября, город выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян. В целом ее получат более 29 тысяч человек», – сказал Виталий Кличко.
Кто получит помощь:
Размер помощи:
«Выплаты проводятся по городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам», – отметил Виталий Кличко.
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