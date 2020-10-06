0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Около 30 тыс. киевлян получат денежные выплаты

Около 30 тыс. киевлян получат денежные выплаты

Ко Дню защитника Украины из бюджета города выплатят материальную помощь отдельным категориям киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что ко Дню защитника Украины, который мы отмечаем 14 октября, город выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян. В целом ее получат более 29 тысяч человек», – сказал Виталий Кличко.

Кто получит помощь:

  • ветераны АТО;
  • волонтеры;
  • семьи Героев Небесной Сотни;
  • внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице.

Размер помощи:

  • по полторы тысячи гривен получат члены семей погибших или раненых участников Революции Достоинства. А также семьи погибших и раненых на войне на Востоке Украины. В том числе и семьи волонтеров;
  • по тысяче гривен предоставят киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время Революции Достоинства;
  • помощь в размере 900 и 800 гривен получат жители столицы, которые получили травмы средней тяжести во время Революции Достоинства и киевляне-участники АТО, бойцы-добровольцы.

«Выплаты проводятся по городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам», – отметил Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.