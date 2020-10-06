Около 30 тыс. киевлян получат денежные выплаты

Ко Дню защитника Украины из бюджета города выплатят материальную помощь отдельным категориям киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что ко Дню защитника Украины, который мы отмечаем 14 октября, город выплачивает материальную помощь отдельным категориям киевлян. В целом ее получат более 29 тысяч человек», – сказал Виталий Кличко.

Кто получит помощь:

ветераны АТО ;

; волонтеры;

семьи Героев Небесной Сотни;

внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и проживают в столице.

Размер помощи:

по полторы тысячи гривен получат члены семей погибших или раненых участников Революции Достоинства. А также семьи погибших и раненых на войне на Востоке Украины. В том числе и семьи волонтеров;

по тысяче гривен предоставят киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время Революции Достоинства;

помощь в размере 900 и 800 гривен получат жители столицы, которые получили травмы средней тяжести во время Революции Достоинства и киевляне-участники АТО , бойцы-добровольцы.

«Выплаты проводятся по городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам», – отметил Виталий Кличко.