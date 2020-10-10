0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

С 2021 года Amazon перейдет на электротранспорт (видео)

С 2021 года Amazon перейдет на электротранспорт (видео)

В своем официальном блоге Amazon сообщает, что уже в 2021 году начнет переходить на электротранспорт. В течение года компания обязуется пополнить собственный автопарк электрогрузовиками в количестве 10 тыс..

Согласно программе The Climate Pledge, интернет-ритейлер обязуется в 2040 году полностью перейти на электротранспорт, испытания которого начались уже в 2020-ом. К концу 2020 года европейский автопарк пополнится 1800 машинами. К 2022 году в ведении компании будет 10 тыс. электрогрузовиков, а к 2030-му — 100 тыс.

“Автомобиль, который мы разработали вместе с Amazon, не просто электрический. Мы поставили во главу угла безопасность и функциональность, чтобы создать транспортное средство, оптимизированное для доставки посылок”, — прокомментировал Р.Дж. Скариндж, генеральный директор Rivian.

Машина оснащена датчиками движения для безопасной парковки, определения помех на дороге, а также несколькими внешними камерами, изображения с которых выводятся на дисплей, и водитель получает обзор в 360 градусов. Управлять авто помогает Alexa, работающая не только в качестве GPS-навигатора, но и сообщающая разного рода информацию о маршруте следования, метеосводку и т.п.

До того, как инвестировать в проект Rivian, Amazon не смогла найти на рынке электрокары, которые бы по максимуму удовлетворяли ее потребности. Вместо того, чтобы ждать, пока отрасль предложит годный вариант, Amazon заключила партнерское соглашение с Rivian, чтобы ускорить процесс создания “правильного” электромобиля.

Совместная разработка электрокаров обошлась Amazon в $700 млн, еще некоторую сумму вложил автопроизводитель Ford Motor. Сумма инвестиций в данный проект составляет $1,9 млрд.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.