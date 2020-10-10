С 2021 года Amazon перейдет на электротранспорт (видео)

В своем официальном блоге Amazon сообщает, что уже в 2021 году начнет переходить на электротранспорт. В течение года компания обязуется пополнить собственный автопарк электрогрузовиками в количестве 10 тыс..
Согласно программе The Climate Pledge, интернет-ритейлер обязуется в 2040 году полностью перейти на электротранспорт, испытания которого начались уже в 2020-ом. К концу 2020 года европейский автопарк пополнится 1800 машинами. К 2022 году в ведении компании будет 10 тыс. электрогрузовиков, а к 2030-му — 100 тыс.
“Автомобиль, который мы разработали вместе с Amazon, не просто электрический. Мы поставили во главу угла безопасность и функциональность, чтобы создать транспортное средство, оптимизированное для доставки посылок”, — прокомментировал Р.Дж. Скариндж, генеральный директор Rivian.
Машина оснащена датчиками движения для безопасной парковки, определения помех на дороге, а также несколькими внешними камерами, изображения с которых выводятся на дисплей, и водитель получает обзор в 360 градусов. Управлять авто помогает Alexa, работающая не только в качестве GPS-навигатора, но и сообщающая разного рода информацию о маршруте следования, метеосводку и т.п.
До того, как инвестировать в проект Rivian, Amazon не смогла найти на рынке электрокары, которые бы по максимуму удовлетворяли ее потребности. Вместо того, чтобы ждать, пока отрасль предложит годный вариант, Amazon заключила партнерское соглашение с Rivian, чтобы ускорить процесс создания “правильного” электромобиля.
Совместная разработка электрокаров обошлась Amazon в $700 млн, еще некоторую сумму вложил автопроизводитель Ford Motor. Сумма инвестиций в данный проект составляет $1,9 млрд.
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