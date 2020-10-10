Ночью проходит всего 11% межбанковских платежей

Платежи в так называемое послеоперационное время пока не пользуются популярностью у украинцев.
Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.
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«Сейчас около 11% платежей проходят во временном промежутке с 19:00 до 08:00. Этому есть три объяснения. Первое – наше платежное законодательство. Нормативные акты Нацбанка дают слишком большие временные рамки прохождения платежа – до трех дней», – рассказал Шабан.
Закон о платежных услугах, который разрабатывается Нацбанком, поможет убрать эту норму.
Второй фактор – это готовность банков к платежам 23/7.
«За первый месяц работы к новому режиму подключились 17 банков из 74. С одной стороны, на эти 17 банков приходится три четверти всех платежей. Но если один из этих банков платеж готов выпустить в девять вечера, а другой банк, который должен принять платеж, не подключен к 23/7, то он его увидит только завтра утром. А это уже не 23/7», – пояснил Алексей Шабан.
Третье объяснение – это востребованность услуги. «Когда первые два момента заработают как следует, бизнес и граждане поймут, что платеж можно произвести и после окончания рабочего дня, и в субботу, и в воскресенье. И начнут активнее пользоваться такой возможностью», – отметил он.
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