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Chevrolet выводит на рынок бюджетный кроссовер (фото)

Chevrolet выводит на рынок бюджетный кроссовер (фото)

Компания Chevrolet выводит на рынок самый доступный кроссовер Groove.

Отметим, что впервые эта модель появилась еще весной. В основе внедорожника лежит китайский Baojun 510, созданный совместно концернами General Motors и SAIC.

Автомобиль достигает 4220 мм в длину по колесной базе в 2550 мм. У него довольно выразительный дизайн с двухэтажной оптикой и профилированными боковинами. В салоне обращают на себя внимание большой тачскрин и широкий дисплей на панели приборов.

Перечень доступных опций включает климат-контроль, круиз-контроль, панорамную крышу и камеру заднего вида.


Фото: ТСН

За производительность клонированной новинки отвечает 1,5-литровый атмосферный двигатель со 110-сильной отдачей (у Baojun 510 мощность такого же агрегата составляет 105 л. с.). На выбор предложат 5-ступенчатую МКПП или вариатор, а вот привод будет только передним.


Фото: ТСН

Стоимость этого кроссовера составляет около 10 тысяч долларов. Первыми его смогут купить жители Чили. Позже кроссовер появится в других странах Латинской Америки и Ближнего Востока. На рынке автомобилю придется соревноваться с Renault Duster.

По материалам ТСН
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