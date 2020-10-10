Chevrolet выводит на рынок бюджетный кроссовер (фото)

Компания Chevrolet выводит на рынок самый доступный кроссовер Groove.

Отметим, что впервые эта модель появилась еще весной. В основе внедорожника лежит китайский Baojun 510, созданный совместно концернами General Motors и SAIC.

Автомобиль достигает 4220 мм в длину по колесной базе в 2550 мм. У него довольно выразительный дизайн с двухэтажной оптикой и профилированными боковинами. В салоне обращают на себя внимание большой тачскрин и широкий дисплей на панели приборов.

Перечень доступных опций включает климат-контроль, круиз-контроль, панорамную крышу и камеру заднего вида.



Фото: ТСН

За производительность клонированной новинки отвечает 1,5-литровый атмосферный двигатель со 110-сильной отдачей (у Baojun 510 мощность такого же агрегата составляет 105 л. с.). На выбор предложат 5-ступенчатую МКПП или вариатор, а вот привод будет только передним.



Фото: ТСН

Стоимость этого кроссовера составляет около 10 тысяч долларов. Первыми его смогут купить жители Чили. Позже кроссовер появится в других странах Латинской Америки и Ближнего Востока. На рынке автомобилю придется соревноваться с Renault Duster.