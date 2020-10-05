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Кризис отступает: падение экономики Украины замедлилось

Кризис отступает: падение экономики Украины замедлилось

Падение ВВП Украины по итогам января-августа 2020 года замедлилось до “минус” 5,8% по сравнению с “минус” 6,2% по итогам января-июля и минус 11,2% по итогам второго квартала.

Такую оценку обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обзоре экономической активности за восемь месяцев 2020 года.

В обзоре указаны ключевые факторы, которые положительно отразились на экономике:

  • благоприятная конъюнктура на мировых рынках черных металлов и металлических руд;
  • сохранение относительно высокой покупательной способности населения;
  • адаптация бизнеса к работе в условиях карантина.


Таблица: Минэкономики

В документе отмечается, что замедление темпов падения продемонстрировали почти все виды экономической деятельности. При этом розничный сегмент и строительство показали рост.

Индекс ожиданий деловой активности вырос по сравнению с июлем, добавили в Минэкономики. Вместе с тем отмечается низкая инвестиционная активность.

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По материалам Сегодня
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