Фермерам начислена компенсация на более чем 70 млн грн

По состоянию на 12 октября фермерским хозяйствам начислено 71 573,2 тыс. грн государственной поддержки.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Такие средства предусмотрены бюджетной программой «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств».
Средства могут выдаваться для:
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Напомним, по бюджетной программе «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» в 2020 году предусмотрено 380 млн грн. По бюджетной программе Финансовая поддержка на возвратной основе (беспроцентные кредиты) через Укргосфонд предусмотрено 67 млн грн.
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