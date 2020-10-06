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Фермерам начислена компенсация на более чем 70 млн грн

Фермерам начислена компенсация на более чем 70 млн грн

По состоянию на 12 октября фермерским хозяйствам начислено 71 573,2 тыс. грн государственной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Такие средства предусмотрены бюджетной программой «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» по направлению «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств».

Средства могут выдаваться для:

  • частичной компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства за 2019 год на общую сумму 24 400,5 тыс. грн. Средства получат 460 фермерских хозяйств, которые приобрели 1 152 единицы техники.
  • частичной компенсации стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного производства, закупленных у физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют производство и/или их реализацию за 2019 год на общую сумму 8 537,5 тыс. грн. Средства получат 447 фермерских хозяйств, которые приобрели 3 368,4 тонн семян.
  • бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) – новосозданным фермерским хозяйствам – за октябрь-ноябрь 2019 года на общую сумму 12 643,2 тыс. грн. Средства получат 225 новых фермерских хозяйств;
  • бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) – другим фермерским хозяйствам за октябрь-ноябрь 2019 года на общую сумму 25 992,0 тыс. грн. Средства получит 861 фермерское хозяйство.

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Напомним, по бюджетной программе «Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств» в 2020 году предусмотрено 380 млн грн. По бюджетной программе Финансовая поддержка на возвратной основе (беспроцентные кредиты) через Укргосфонд предусмотрено 67 млн грн.

По материалам Finance.UA
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