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Google запустил гигантский дрон для раздачи интернета (видео)

Google запустил гигантский дрон для раздачи интернета (видео)

Несколько лет назад японская компания HAPS Mobile рассказала о концепции дрона на солнечной энергии, который раздает интернет из верхних слоев атмосферы. Спустя годы тестирования и разработок Alphabet в партнерстве с SoftBank объявили об успешном запуске первого беспилотника, способного обеспечить стабильным интернетом абонентов на земле, сообщает The Verge.

Sunglider, ранее известный как HAWK30, создан усилиями нескольких крупных корпораций. Сам дрон построен HAPS Mobile, а стартап Loon обеспечивает связь. Ранее эта компания, принадлежащая Alphabet, отличилась раздачей интернета с помощью воздушных шаров. Также в эксперименте участвовал один из “отцов” интернета – Винтон Серф.

Sunglider является гигантской конструкцией с крылом 78 метров в поперечнике. Он получает питание благодаря солнечным панелям и может находиться в воздухе несколько месяцев. В движение дрон приводится десятью винтами, а движется он со скоростью 110 км/ч в стратосфере на высоте 19 километров.

По материалам Телеканал новин 24
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