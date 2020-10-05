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В Раде признали работу Кабмина по прожиточному минимуму неудовлетворительной

В Раде признали работу Кабмина по прожиточному минимуму неудовлетворительной

Комитет ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов признал неудовлетворительной работу Кабмина по выполнению рекомендаций парламентских слушаний о формировании прожиточного минимума и предлагает заслушать премьера Дениса Шмыгаля по этому вопросу на ближайшем “Часе вопросов к правительству” в парламенте.

Народным избранникам не понравилось то, что правительство не осуществило мер по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине с учетом обновления наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг (Рада приняла рекомендации слушаний “Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине” 19 мая).

Во-вторых, Кабмин не создал межведомственную рабочую группу для разработки усовершенствования методологии определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и опыта развитых стран, с дальнейшим внесением соответствующего законопроекта на рассмотрение Рады.

“Признать работу Кабмина неудовлетворительной и обратиться к согласительному совету [руководителей фракций и групп], как только он будет заседать, вынести вопрос о формировании прожиточного минимума на ближайший “Час вопросов к правительству”, чтобы нам о его формировании доложил премьер”, – сказала глава комитета Галина Третьякова. Ее предложение поддержали.

Справка Finance.ua:

  • Прожиточный минимум с 1 января 2021-го составит 2189 грн в месяц на одно лицо – показатель останется на уровне декабря 2020-го, когда увеличится с 2118 грн.
  • В следующем году запланировано два повышения: с 1 июля – до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн.
По материалам УБР
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