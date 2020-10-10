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Количество внутренних туристов в Украине уменьшилось на 17%

Количество внутренних туристов в Украине уменьшилось на 17%

Оператор мобильной связи Киевстар провел анализ обезличенных данных (Big Data) мобильности различных групп абонентов с мая по август 2020 года, чтобы выяснить туристический потенциал регионов Украины.

В результате исследования выяснилось, что в конце весны и летом 2020 года 7,3 млн абонентов Киевстар путешествовали по Украине — это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Учитывая карантин, количество внутренних туристов уменьшилось, но в течение мая-августа 2020 года они осуществили 11,5 млн поездок по Украине. То есть, в среднем каждый второй человек путешествовал дважды.

В тройку городов с населением более 500 000 человек, жители которых путешествовали активнее всего, вошли Киев, Львов и Запорожье.

Этот рейтинг городов составлен на основе процента абонентов Киевстар, проживающих в этих городах и ездивших по стране. Например, в Киеве это 40%, во Львове – 38%, а в Запорожье – 35%.

Среди городов с населением до 500 000 человек лидером по туристической мобильности стала Винница – 44% абонентов Киевстар из этого города путешествовали по территории страны. А среди небольших городов с населением до 100 000, наиболее активными были абоненты из Славутича – более половины из них путешествовали по стране.

Лидером по количеству приехавших туристов также оказался Киев, за четыре месяца его посетило более 450 000 гостей. На втором месте оказался город Одесса, здесь побывало почти 400 000 путешественников. А Белгород-Днестровский район Одесской области оказался на третьем месте с 370 000 туристов.

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По материалам ITC.ua
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