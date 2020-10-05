Шабан объяснил, почему банки не перешли на видеоидентификацию

Видеоидентификация оказалась самым дорогим инструментом для банков и их клиентов.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

«Когда мы только начинали работать над удаленными способами идентификации, то видеоидентификация была ключевым направлением. Она дает минимальный риск и максимальную защищенность. Но этот способ оказался самым дорогим инструментом как для клиента – у него должен быть хороший Интернет и камера с высоким разрешением, так и для банка – это и стрим, это серверы для хранения информации», – рассказал он.

Кроме того, остается вопрос, куда «вшить» этот инструмент – в мобильное приложение или веб-сервис.

После того, как стало очевидно, что видеоидентификация «взлетит» не сразу, в Нацбанке прописали альтернативы для нее.

«В частности то, что при простых способах удаленной идентификации нужно устанавливать лимиты для операций клиента. А для безлимитного обслуживания – использовать более надежные способы. Например, идентификация через BankID НБУ с передачей в банк копий документов, заверенных КЭП (квалифицированной электронной подписью), приравнивается к видеоидентификации или личному визиту», – рассказал Алексей Шабан.

А если идентификация проходит только через BankID НБУ, то клиенту можно открыть счет с лимитом операций 40 тыс. грн в месяц или 400 тыс. грн в год. «Большинство украинцев такой способ идентификации устроит», – считает чиновник.

Еще один способ – идентификация через бюро кредитных историй.

«У 70% украинских клиентов есть кредитная история в бюро кредитных историй. И методом идентификации, который применили еще в мае два самых быстрых банка, была идентификация через запрос информации в бюро и подтверждение информации через СМС на номер телефона клиента. Чтобы начать работать с банком, этого лимита практически достаточно», – рассказал Алексей Шабан.