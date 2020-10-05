0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 203 0

Шабан объяснил, почему банки не перешли на видеоидентификацию

Шабан объяснил, почему банки не перешли на видеоидентификацию

Видеоидентификация оказалась самым дорогим инструментом для банков и их клиентов.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

«Когда мы только начинали работать над удаленными способами идентификации, то видеоидентификация была ключевым направлением. Она дает минимальный риск и максимальную защищенность. Но этот способ оказался самым дорогим инструментом как для клиента – у него должен быть хороший Интернет и камера с высоким разрешением, так и для банка – это и стрим, это серверы для хранения информации», – рассказал он.

Кроме того, остается вопрос, куда «вшить» этот инструмент – в мобильное приложение или веб-сервис.

После того, как стало очевидно, что видеоидентификация «взлетит» не сразу, в Нацбанке прописали альтернативы для нее.

«В частности то, что при простых способах удаленной идентификации нужно устанавливать лимиты для операций клиента. А для безлимитного обслуживания – использовать более надежные способы. Например, идентификация через BankID НБУ с передачей в банк копий документов, заверенных КЭП (квалифицированной электронной подписью), приравнивается к видеоидентификации или личному визиту», – рассказал Алексей Шабан.

А если идентификация проходит только через BankID НБУ, то клиенту можно открыть счет с лимитом операций 40 тыс. грн в месяц или 400 тыс. грн в год. «Большинство украинцев такой способ идентификации устроит», – считает чиновник.

Еще один способ – идентификация через бюро кредитных историй.

«У 70% украинских клиентов есть кредитная история в бюро кредитных историй. И методом идентификации, который применили еще в мае два самых быстрых банка, была идентификация через запрос информации в бюро и подтверждение информации через СМС на номер телефона клиента. Чтобы начать работать с банком, этого лимита практически достаточно», – рассказал Алексей Шабан.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.