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В Минздраве объяснили, какие регионы могут перевести на дистанционное обучение

В Минздраве объяснили, какие регионы могут перевести на дистанционное обучение

Исполняющий обязанности генерального директора “Центра общественного здоровья Минздрава Украины” Игорь Кузин дал разъяснение по поводу дистанционного обучения в школах после каникул. Перевод на такое обучение будет зависеть от того, в какой карантинной зоне находится регион.

“Здесь ситуация будет зависеть от того, в каком регионе или районе находится школа, потому что сама идеология адаптивного карантина заключается в том, чтобы применять различные подходы к разным территориям”, – сказал он.

Представитель Минздрава отметил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом сложилась таким образом, что отследить контактных лиц очень трудно.

“Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там возможно будут ставить вопрос о дистанционном обучении (после каникул, – ред.)”, – сказал Кузин.

Напомним, Министерство образования и науки сегодня будет рекомендовать всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября. Рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны.

По материалам РБК-Украина
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