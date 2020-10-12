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Популярные схемы мошенничества при покупке авто

Популярные схемы мошенничества при покупке авто

Собираясь купить новое авто, люди стараются найти наиболее выгодные предложения. Зачастую «серые» салоны предлагают низкие цены, что и подкупает неопытных автолюбителей. Стоит только потенциальному покупателю переступить порог автоцентра, в ход идут стандартные схемы, направленные на выуживание денег.

При покупке неофициально:

  • требуют 10% невозвратного залога за доставку машины из другого филиала;
  • накручивают стоимость на дорогом дополнительном оборудовании;
  • включают в документы на кредит кучу разных пунктов. Ставка с привлекательных 5% может возрасти до шоковых 30–50%.

Узнает об этом клиент, скорее всего, только к моменту внесения ежемесячного платежа, когда обнаружит, что его размер увеличился раза в полтора.

К нюансам покупки в неофициальном автосалоне стоит отнести и риск приобрести машину с механическими неисправностями. Других поводов продавать дешево новый транспорт просто нет.

Преимущества покупки у официального дилера:

Когда стоит вопрос о приобретении новой машины, отправляйтесь в «белый» салон.

Заводская гарантия. Она обеспечивает право покупателя на обслуживание транспортного средства и установку новых оригинальных запчастей, прохождение ТО в авторизованных сервисных центрах. Заниматься автомобилем будет специально обученный механик. При замене комплектующих вам предложат фирменные запчасти или же закажут их на заводе. На обслуживание часто тоже распространяется гарантия, что повышает надежность всех выполненных работ.

Несколько пакетов и вариантов комплектации на выбор. Если в «серых» салонах вам не смогут предложить установку дополнительного оборудования на заводе и поставку под заказ, то у официального дилера проблем с этим не возникнет. Покупатель выбирает разные пакеты комплектации или цвет. Когда подобных машин нет в наличии, то их доставляют из другого салона сети или заказывают у производителя.

Отсутствие афер. При покупке машины в официальном салоне можно не переживать, что цена внезапно изменится, незаметно в документах «вырастет» ставка по кредиту. «Белым» дилерам нет смысла портить себе репутацию подобными схемами.

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По материалам autonews.ua
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