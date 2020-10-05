Китай раздал гражданам цифровой валюты на $1,5 млн

Китай приступил к одному из самых реальных испытаний своей цифровой валюты, приближаясь к созданию безналичного будущего.

Как сообщает CNBC, на прошлой неделе правительство Шэньчжэня провело лотерею по раздаче цифровой валюты на общую сумму 10 млн юаней (около $1,5 млн). Подали заявки почти 2 млн человек, а победили 50 000 человек.

Теперь победители могут скачать приложение цифрового юаня, чтобы его получить. Потратить полученные цифровые средства теперь можно у более 3000 торговцев в определенном районе Шэньчжэня. В число продавцов входят, в частности, местные супермаркеты и аптеки.

Цифровой юань – это не криптовалюта, как биткойн. Его выпускает и контролирует Народный банк Китая. Им не собираются заменять цифровые кошельки, такие как Alipay или WeChat Pay. Скорее всего, он будет работать вместе с ними и другими банками, рассказывает телеканал.

Для сравнения, биткойн является децентрализованным, что означает, что он не принадлежит и не контролируется одной организацией и не распространяется центральным банком.

Цифровой юань Китая разрабатывается в течение последних нескольких лет, и по всей стране уже было проведено несколько небольших испытаний. Пилотный проект в Шэньчжэне пока что самый большой.