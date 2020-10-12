21 октября дебютирует кроссовер Nissan Magnite

Компания Nissan 21 октября официально представит свой новый компактный кроссовер Nissan Magnite. В продаже он появится в 2021 году.

Судя по всему, серийный Magnite не будет сильно отличаться от своего концепта. Это подтверждают шпионские фотографии, на которых запечатлен этот новый кроссовер во время дорожных тестов.

Вы, наверное, обратили внимание, что передняя часть у Nissan Magnite сильно напоминает автомобили Datsun. Дело в том, что первоначально Magnite предполагалось выпускать под брендом Datsun.

Кроссовер получит большое количество функций, в том числе камеру кругового обзора, круиз-контороль и 8-дюймовый сенсорный дисплей.