0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

На Западной Украине мошенники подделывали карты резидентов стран Евросоюза

На Западной Украине мошенники подделывали карты резидентов стран Евросоюза

Мошенники подделывали ID-карточки резидентов стран Евросоюза. За поддельные документы они просили от 300 евро.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Группа преступников, в составе которой были житель Ровно и двое жителей Львовской области, действовала под видом агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих устроиться на работу в ЕС они подделывали ID-карточки резидентов стран восточной Европы. Комплект документов стоил от 300 евро.

Изготовление поддельных карточек происходило в нескольких типографиях в жилищах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровненской области.

СБУ провела обыски по местам проживания злоумышленников, где обнаружила черновики, банковские карточки, мобильные телефоны, оргтехнику, используемую для изготовлению фальшивых документов.

Мошенники подозреваются по ч.2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины) и ч.2 статьи 358 (подделка, использование или сбыт документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.