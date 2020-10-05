На Западной Украине мошенники подделывали карты резидентов стран Евросоюза

Мошенники подделывали ID-карточки резидентов стран Евросоюза. За поддельные документы они просили от 300 евро.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Группа преступников, в составе которой были житель Ровно и двое жителей Львовской области, действовала под видом агентства по подбору персонала для работы в европейских странах. Для желающих устроиться на работу в ЕС они подделывали ID-карточки резидентов стран восточной Европы. Комплект документов стоил от 300 евро.
Изготовление поддельных карточек происходило в нескольких типографиях в жилищах во Львове, Дрогобыче и нескольких населенных пунктах Ровненской области.
СБУ провела обыски по местам проживания злоумышленников, где обнаружила черновики, банковские карточки, мобильные телефоны, оргтехнику, используемую для изготовлению фальшивых документов.
Мошенники подозреваются по ч.2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через границу Украины) и ч.2 статьи 358 (подделка, использование или сбыт документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.
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