Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне просел на всех сегментах валютного рынка, общее снижение составило в среднем 20 копеек.
Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,40 грн до 28,20 грн.
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,40/28,41 до 28,21/28,24.
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились и удерживаются на уровне в 28,20/28,30.
Курс доллара на прошлой неделе начал замедлять темпы своего роста, во вторник гривна начала укрепляться, и доллар закрыл сессию в минус, снизившись в цене до 28,35, уже на закрытии в среду доллар торговался ниже минимума понедельника по цене 28,30.
Тренд по доллару сменился на нисходящий, отмечает Максим Пархоменко, аналитик Альпари.
“В случае если НБУ будет проводить политику, схожую с прошлой неделей, и не будет выкупать излишек валюты, удерживая курс доллара, гривна может планомерно укрепляться до 28,00. Причиной этому будут продажи доллара, которые сейчас сдерживают ожидания будущих интервенций НБУ по скупке доллара на рынке. Если эти ожидания не оправдаются, трейдеры будут сокращать позиции в долларе”, – говорит Пархоменко.
По прогнозам Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, давление на гривну будет сохраняться и мы на этой неделе вряд ли увидим ее курс ниже 28,20 грн за доллар США.
“Наиболее вероятно движение в ценовом канале с границами 28,25-28,40 грн и тенденцией к росту до 28,50 грн за доллар США. По евро же будет наблюдаться дальнейшее ослабление гривны до отметки в 33,55”, – прогнозирует эксперт.
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