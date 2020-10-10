Adidas, Gucci, Stella McCartney будут производить одежду из грибов

Бренды Adidas, Kering (Gucci и Saint Laurent) и Stella McCartney будут сотрудничать со стартапом из Сан-Франциско Bolt Threads, который производит экологическую кожу из грибов, передает The New York Times.

Производители одежды проинвестировали в производство заменителя животной кожи для одежды из мицелия грибов. Однако точная сумма инвестиций не разглашается. Как отметил основатель стартапа Дэн Уидмайер, уже в следующем году появится одежда этих брендов с экологической кожей Mylo.

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Заменитель кожи из грибов изготавливают на заводах в Европе, на которых раньше производили грибы. Однако точную локацию заводов держат в секрете.

Экологическую кожу изготавливают из корня грибов — мицелия.

“Когда вы касаетесь синтетической кожи, вы чувствуете холодный пластик. А Mylo имеет эластичность и тепло, которые действительно кажутся естественными”, – отметил Джейми Бейнбридж, вице-президент Bolt Threads.

Примерно за 8-10 дней мицелий выращивают при контролируемой температуре и влажности, после чего получают листы с кожей. Затем эти листы обрабатывают и красят.

Также стартап производит искусственную нить из белка и специальных дрожжей. Нить Microsilk напоминает шелк пауков. Ее уже раньше использовали в капсульной коллекции Stella McCartney.