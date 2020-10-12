5 приоритетов для бизнеса будущего

Коронавирус открыл совсем другое будущее для бизнеса и трудовой жизни в целом. И хотя процесс тотальной цифровизации начался задолго до пандемии, теперь он обретает невиданные масштабы. В изменившихся условиях смогут выжить далеко не все, поэтому бизнес стал активно готовиться к новой реальности.
Исследования ОЭСР показывают, что 31% рабочих мест будут радикально преобразованы в результате автоматизации. Но в то же время появляются и новые запросы, а вместе с ними – новые рабочие места.
Аналитики PwC и Visualcapitalist выделили пять приоритетов. Они помогут определить рабочий план компании, которая хочет быть успешной в новом мире.
Гибкая бизнес-стратегия. Гибкое и быстрое реагирование (в том числе на COVID-19) станет ключевым фактором для улучшения положения компаний. Такое мнение у 72% главных финансовых директоров (CFO) в США. Речь идет о таких механизмах организации, как удаленная работа, нестандартные рабочие часы, короче рабочие недели и т.д.
Кадровое планирование. Только набора персонала недостаточно. Для создания сильного кадрового резерва следует подумать о трех шагах:
Качественный подбор сотрудников. При приеме на работу нужно следить за вовлеченностью кандидатов, а также соблюдать разнообразие. Гендерная инклюзивность, например, хорошо подходит для увеличения чистой прибыли – доказано, что она увеличивает производительность труда.
Удержание талантов. Для этого лучше не нанимать людей с расчетом на краткосрочное сотрудничество. Вместо этого лучше учить людей буквально с нуля, а затем развивать навыки, уделяя особое внимание квалификации в области цифровых инструментов.
Обучение и инновации. В будущем будут пользоваться спросом как цифровые, так и чисто “человеческие” навыки. Поэтому, чтобы идти в ногу с тенденциями, повышение квалификации должно включать обучение как цифровой грамотности, так и критическому мышлению.
Отношение к сотрудникам. PwC отмечает, что каждый третий работник был бы готов рассмотреть более низкую оплату ради устройства на работу, где он будет полноценно вовлечен в процесс, получать опыт и строить значимые отношения. Но чтобы это произошло, работодатель должен уделить особое внимание индивидуальным потребностям каждого работника.
Условия труда. И вновь речь идет о гибкости. Возможность работать откуда угодно и когда угодно – один из ключевых бизнес-трендов. Это заставляет бизнес менять конфигурацию “традиционного офиса” на гибридные варианты и расширять возможности дистанционной работы. Соответственно, компаниям приходится больше вкладываться в освоение современных технологий.
“Многие компании сосредотачиваются только на двух или трех из перечисленных выше приоритетов, но согласованность всех пяти будет иметь решающее значение для будущей работы”, – резюмируют аналитики.
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