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Банк Японии объявил о подготовке экспериментов с цифровой валютой

Банк Японии объявил о подготовке экспериментов с цифровой валютой

Банк Японии заявил, что намерен начать эксперименты с цифровой валютой в начале следующего финансового года.

Об этом сообщает NHK.

На первом этапе планируется протестировать основные функции цифровой валюты, в том числе способы ее выпуска и обращения.

Второй этап предполагает дополнительные технические эксперименты. После этого Банк Японии может рассмотреть пилотную программу с участием поставщиков платежных услуг и пользователей.

Как уточняетcя, такое решение было принято после того, как в пятницу семь основных центральных банков согласились с тем, что введение цифровых валют не должно подрывать стабильность цен или денежных систем. «Европейский центральный банк и Федеральная резервная система США присоединились к соглашению с Банком Японии», – добавляет NHK.

В то же время, отмечает агентство, Банк Японии заявляет, что «на данный момент у него нет никаких планов по выпуску такой валюты, но ему необходимо изучить возможность более конкретно и практично».

По материалам УКРИНФОРМ
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