0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

В Южной Корее отзывают 25 тыс. Hyundai Kona после 13 случаев возгорания (фото)

В Южной Корее отзывают 25 тыс. Hyundai Kona после 13 случаев возгорания (фото)

Компания Hyundai решила отозвать все 25,564 электромобилей Hyundai Kona, проданных на рынке Южной Кореи из-за опасений по поводу безопасности короткого замыкания аккумуляторных батарей. Проблема затронула экземпляры, произведенные с сентября 2017 года по март 2020 года. Пока речь идет только о рынке Кореи, однако скорее всего к ней присоединятся и другие страны, где официально продавалась Hyundai Kona.

На сегодняшний день зарегистрировано 13 случаев возгорания электромобилей Hyundai Kona — по одному в Канаде и Австрии и одиннадцать в Южной Корее. Тем не менее поставщик батарей LG Chem и автопроизводитель Hyundai пока не определили точную причину проблемы, хотя практически наверняка речь идет об ошибке на одном из этапов производства. В процессе отзыва батареи электромобилей будут тестировать и в случае обнаружения проблем производителю придется исправлять их или менять батарейный блок полностью.

Электромобиль Hyundai Kona Electric выпускается в двух версиях. Более продвинутая модификация оснащается двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 64 кВт/ч, которая позволяет получить запас хода на уровне 470 км по циклу WLTP. Вариант подешевле получил двигатель мощностью 99 кВт (135 л.с.) и батарею на 39,2 кВт/ч с итоговым запасом хода 300 км (WLTP). Оба двигателя выдают одинаковый крутящий момент в 395 Нм и максимальную скорость в 167 км/ч, однако время разгона до 100 км/ч в первом случае составит 7,6 секунды, а во втором — 9,3 секунды.

Отметим, что в начале текущего года компания Hyundai открыла производство электрокроссовера Kona Electric на заводе в Чехии, чтобы удовлетворить высокий спрос европейских стран. По состоянию на конец лета текущего года этот электрокроссовер преодолел отметку в 100 тыс. проданных экземпляров.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.