В Южной Корее отзывают 25 тыс. Hyundai Kona после 13 случаев возгорания (фото)

Компания Hyundai решила отозвать все 25,564 электромобилей Hyundai Kona, проданных на рынке Южной Кореи из-за опасений по поводу безопасности короткого замыкания аккумуляторных батарей. Проблема затронула экземпляры, произведенные с сентября 2017 года по март 2020 года. Пока речь идет только о рынке Кореи, однако скорее всего к ней присоединятся и другие страны, где официально продавалась Hyundai Kona.



На сегодняшний день зарегистрировано 13 случаев возгорания электромобилей Hyundai Kona — по одному в Канаде и Австрии и одиннадцать в Южной Корее. Тем не менее поставщик батарей LG Chem и автопроизводитель Hyundai пока не определили точную причину проблемы, хотя практически наверняка речь идет об ошибке на одном из этапов производства. В процессе отзыва батареи электромобилей будут тестировать и в случае обнаружения проблем производителю придется исправлять их или менять батарейный блок полностью.

Электромобиль Hyundai Kona Electric выпускается в двух версиях. Более продвинутая модификация оснащается двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 64 кВт/ч, которая позволяет получить запас хода на уровне 470 км по циклу WLTP. Вариант подешевле получил двигатель мощностью 99 кВт (135 л.с.) и батарею на 39,2 кВт/ч с итоговым запасом хода 300 км (WLTP). Оба двигателя выдают одинаковый крутящий момент в 395 Нм и максимальную скорость в 167 км/ч, однако время разгона до 100 км/ч в первом случае составит 7,6 секунды, а во втором — 9,3 секунды.

Отметим, что в начале текущего года компания Hyundai открыла производство электрокроссовера Kona Electric на заводе в Чехии, чтобы удовлетворить высокий спрос европейских стран. По состоянию на конец лета текущего года этот электрокроссовер преодолел отметку в 100 тыс. проданных экземпляров.