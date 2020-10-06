Еще одна курортная страна вскоре откажется принимать туристов

8 октября Таиланд должен был принять группу первых туристов из Китая по программе долгосрочного туризма. Но местные власти перенесли дату визита на неопределенный срок. Из-за этого первые чартеры из Украины, запланированные с 20 октября, также отменили и перенесли на даты с 23 декабря.
Чартерная программа от туроператора Anex Tour (Azur Air) на Пхукет начнется 23 декабря, в Бангкок – с 25 декабря. До этого планировалось выполнять два рейса в неделю с 20 октября, согласно расписанию чартерных программ на сайте туроператора.
Чартерные программы в Таиланд от других авиакомпаний пока не планировались из-за сложной ситуации с границами и визовым режимом этой страны.
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