Налоговый долг: может ли налогоплательщик погашать денежные обязательства перед погашением налогового долга

Налоговый кодекс Украины гласит, что в случае наличия у налогоплательщика налогового долга контролирующие органы обязаны зачислить средства, которые он уплатил в счет погашения налогового долга согласно очередности его возникновения независимо от направления уплаты, которое определено налогоплательщиком.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.
Что это значит: даже если налогоплательщик уплатил текущее налоговое обязательство, но при этом у него был налоговый долг, средства будут зачислены именно на погашение долга.
В таком же порядке происходит зачисление средств, которые поступят в счет погашения налогового долга налогоплательщика в соответствии со ст. 95 НКУ или по решению суда в случаях, предусмотренных законом.
Исключения. Средства плательщика налогов не будут направлять на погашение налогового долга в двух случаях:
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