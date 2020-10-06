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Налоговый долг: может ли налогоплательщик погашать денежные обязательства перед погашением налогового долга

Налоговый долг: может ли налогоплательщик погашать денежные обязательства перед погашением налогового долга

Налоговый кодекс Украины гласит, что в случае наличия у налогоплательщика налогового долга контролирующие органы обязаны зачислить средства, которые он уплатил в счет погашения налогового долга согласно очередности его возникновения независимо от направления уплаты, которое определено налогоплательщиком.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.

Что это значит: даже если налогоплательщик уплатил текущее налоговое обязательство, но при этом у него был налоговый долг, средства будут зачислены именно на погашение долга.

В таком же порядке происходит зачисление средств, которые поступят в счет погашения налогового долга налогоплательщика в соответствии со ст. 95 НКУ или по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Исключения. Средства плательщика налогов не будут направлять на погашение налогового долга в двух случаях:

  • если эти средства он направил на выплату заработной платы;
  • если средства пойдут на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

  • В 3 квартале у ФЛП нет освобождения от ЕСВ, а поэтому нужно платить налоги за все месяцы июль, август, сентябрь. Однако в Украине продлили до 31 октября карантин, поэтому для предпринимателей это означает продление периода без штрафов и пени.
  • С 1 января 2021 года ФЛП-наемный работник освобождается от уплаты ЕСВ за себя.
По материалам Finance.UA
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