Налоговый долг: может ли налогоплательщик погашать денежные обязательства перед погашением налогового долга

Налоговый кодекс Украины гласит, что в случае наличия у налогоплательщика налогового долга контролирующие органы обязаны зачислить средства, которые он уплатил в счет погашения налогового долга согласно очередности его возникновения независимо от направления уплаты, которое определено налогоплательщиком.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.

Что это значит: даже если налогоплательщик уплатил текущее налоговое обязательство, но при этом у него был налоговый долг, средства будут зачислены именно на погашение долга.

В таком же порядке происходит зачисление средств, которые поступят в счет погашения налогового долга налогоплательщика в соответствии со ст. 95 НКУ или по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Исключения. Средства плательщика налогов не будут направлять на погашение налогового долга в двух случаях:

если эти средства он направил на выплату заработной платы;

если средства пойдут на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

В 3 квартале у ФЛП нет освобождения от ЕСВ , а поэтому нужно платить налоги за все месяцы июль, август, сентябрь. Однако в Украине продлили до 31 октября карантин, поэтому для предпринимателей это означает продление периода без штрафов и пени.