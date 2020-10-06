Межбанк: большинство факторов поддержат гривну

Пятница пройдет достаточно интересно на валютном межбанке, а сама сессия будет проходить в два этапа. До обеда – активная работа всех клиентов и банков с достаточно быстрым заключением сделок, вторая половина дня – резкое снижение операций с окончательным завершением реальных операций уже к 16 часам.
Основных причин такого разделения торговой сессии этой пятницы две:
Во-первых – сработает эффект окончания недели, когда значительная часть компаний предпочитает либо быстро закрыть свои внешнеэкономические операции перед выходными, либо сразу перенести эти сделки на первый рабочий день следующей недели, а пока по возможности заработать на коротких банковских депозитах за выходные.
Во-вторых – в понедельник в США выходной – День Колумба, и расчеты по доллару на условиях ТОМ не очень интересны большинству украинских клиентов-покупателей этой валюты. Поэтому, либо они будут сегодня оперативно закрывать свои сделки в долларе до обеда, чтобы успеть еще и проплатиться, либо – сразу отложат свои операции в долларе практически сразу до вторника.
Такой расклад на валютном рынке приведет в любом случае к общему достаточно низкому объему торгов. По нашим прогнозам объемы операций сегодня будут находиться в пределах до $110-150 млн при совершении до 380-450 сделок.
Главными мотиваторами для клиентов валютного рынка на 9 октября будут: финансирование текущих хозяйственных операций, корректировка своих действий на торгах с учетом нюансов работы американского рынка в будущий понедельник и приближение выходных.
При существенном избытке предложения на межбанке – мы увидим выходы Нацбанка с покупкой доллара, а при дефиците валюты – НБУ постарается сегодня не вмешиваться в ход торгов, чтобы сэкономить резервы. Их снижение за сентябрь до $26,5 млрд частично уменьшает возможности регулятора для максимально активной работы на валютном межбанке и он будет вынужден сейчас стараться выкупать доллар на рынке для их пополнения.
В настоящее время – большинство факторов продолжает работать в пользу ситуативного укрепления нацвалюты, а постепенное снижение ликвидности в системе и особенно вчерашнее снижение корсчетов банков сразу до рекордно низких 33,9 млрд гривен – также оказало ей поддержку на торгах. Но все карты для нацвалюты могут спутать активные выходы на рынок нерезидентов с покупкой валюты, которые на малообъемном украинском межбанке своими покупками даже на суммы в $15-20 млн способны быстро менять расклад спроса и предложения в течение дня.
Курсы межбанка по прогнозу на 9 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,15 – 28,35 гривен, евро – коридор 33,01 – 33,45 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,21 / 28,23
евро – 33,13 / 33,15
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