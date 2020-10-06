В Украине рассматривают идею карантина выходного дня

В Украине рассматривается возможность введения карантина выходного дня. Об этом в эфире 1+1 заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.
Он отметил, что власть понимает, что не может снова ввести жесткий карантин.
“Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя дома, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка”, – сказал он.
Радуцкий также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. Потому в субботу на совещании у президента будут обсуждать введение современных критериев.
“Второе мое предложение (его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент) – это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку”, – добавил Радуцкий.
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