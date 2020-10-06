Сологуб: Без денег МВФ катастрофы, может, и не будет, но риски растут

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что если Украина не получит транш МВФ до конца 2020 года, то катастрофы не будет, но риски ухудшения экономической ситуации в таком случае растут.
Об этом он сказал в интервью “Радио НВ”.
“Мы видели в прошлые годы, что были задержки в программе МВФ. Сейчас нет такого, что если не будет транша до конца года, то это будет катастрофа, нет. Катастрофы, может, и не будет, но риски ухудшения экономической ситуации растут”, – подчеркнул Сологуб.
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По его словам, поэтому все же очень важно продолжать сотрудничать с МВФ.
“Это основа благосостояния людей, потому что это инвестиции, которые иностранные инвесторы вкладывают в Украину, потому что они смотрят на МВФ как на сигнал. Это рабочие места, это покупательная способность людей. То есть эти все вещи достаточно важны”, – подчеркнул он.
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