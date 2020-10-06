0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Сологуб: Без денег МВФ катастрофы, может, и не будет, но риски растут

Сологуб: Без денег МВФ катастрофы, может, и не будет, но риски растут

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что если Украина не получит транш МВФ до конца 2020 года, то катастрофы не будет, но риски ухудшения экономической ситуации в таком случае растут.

Об этом он сказал в интервью “Радио НВ”.

“Мы видели в прошлые годы, что были задержки в программе МВФ. Сейчас нет такого, что если не будет транша до конца года, то это будет катастрофа, нет. Катастрофы, может, и не будет, но риски ухудшения экономической ситуации растут”, – подчеркнул Сологуб.

Читайте также: МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу

По его словам, поэтому все же очень важно продолжать сотрудничать с МВФ.

“Это основа благосостояния людей, потому что это инвестиции, которые иностранные инвесторы вкладывают в Украину, потому что они смотрят на МВФ как на сигнал. Это рабочие места, это покупательная способность людей. То есть эти все вещи достаточно важны”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб также заявлял о том, что возможность получить два транша от МВФ до конца 2020 года потеряна, поэтому надо стараться получить один, понимая, что он будет привязан к принятию госбюджета-2021.
  • Украина может получить очередной транш МВФ в декабре этого года, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
  • Получение Украиной до конца 2020 года даже одного транша МВФ на 0,7 млрд долларов является сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом. Об этом говорится в материалах аналитиков инвестбанка Morgan Stanley.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.