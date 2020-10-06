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Аналитики прогнозируют рост цены на газ для украинцев

Аналитики прогнозируют рост цены на газ для украинцев

В Украине тариф на газ зимой может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр, что связано с пиковым периодом потребления голубого топлива.

По мнению аналитика Егора Комова, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может составить 7 грн.

“Газ – это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет”, – говорит аналитик.

Как отмечает аналитик Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская, рост цены на газ – сезонный и связан с увеличением спроса на данный товар зимой.

“Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находиться – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса”, – рассказала она.

В сентябре для бытовых потребителей цены на голубое топливо колебались от 4,4 до 7 гривень за кубометр.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

По материалам Обозреватель
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