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Цена импортного газа за месяц выросла на треть

Цена импортного газа за месяц выросла на треть

В сентябре текущего года средняя таможенная стоимость природного газа, который был импортирован Украиной, составляла 140,55 долларов США за 1 тыс. куб. м, увеличившись за месяц на треть.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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“…Вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.09.2020 по 30.09.2020, которая составляет 3955,7650 грн или 140,5479 долларов США за 1 тыс. куб. м”, – говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, в августе 2020 года средняя таможенная стоимость импортного газа составляла 2918,1317 грн или 106,1100 долларов США за 1 тыс. куб. м, следовательно, ее рост за месяц – на 32,45%.

По материалам УНН
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