Во что готовы инвестировать читатели Finance.ua (опрос)

Вариантов для инвестиций множество. Finance.ua решил спросить у своих читателей, куда они готовы вкладывать средства, чтобы их приумножить.
Большая часть респондентов отметили, что охотно вкладывали бы деньги в недвижимость. Таких оказалось 51%. И не удивительно, эксперты часто отмечают, что почти половина квартир в новостройках покупаются для инвестирования.
Второе место по популярности среди инвестиций заняли банковские депозиты — этот вариант выбрали 23% опрошенных. Действительно, это довольно удобная услуга. Банк обещает вознаграждение за то, что вы даете ему в долг свои деньги. К слову, Глава Нацбанка Кирилл Шевченко даже предложил отменить налог на доходы по депозитам физических лиц. Однако пока его предложение не поддержали в Минфине.
Еще одним инструментом инвестирования является ОВГЗ, однако он не очень популярен в Украине. В облигации внутригосударственных займов готовы вложиться лишь 14% читателей Finance.ua. Чаще всего ОВГЗ в восприятии обычного человека – это инструмент для инвестирования богатых и знаменитых политиков и депутатов. Ведь большинство населения узнало об ОВГЗ из деклараций чиновников, которые они опубликовали. Поэтому, очевидно, украинцы являются большими сторонниками депозитов.
Однако есть то, что отличает ОВГЗ от депозитов – налогообложение. Банковские вклады облагаются налогом на доходы физлиц (18%) и военным сбором (1,5%). Для ОВГЗ в июне отменили эти налоги. То есть такие инвестиции не облагаются налогом.
Хотя в Министерстве цифровой трансформации недавно хвастались тем, что Украина является лидером по использованию криптовалют среди населения, результаты опроса свидетельствуют совсем о другом. На криптовалюте, по нашему опросу, готовы зарабатывать лишь 12% всех респондентов.
Другие варианты для инвестиций:
Сейчас ведутся активные дискуссии о вкладах в драгоценные металлы, в частности золото. Часто в СМИ можно увидеть заголовки, что золото растет в цене, находится на историческом максимуме и тому подобное. Слитки бывают разного веса – от 1 г до 1 кг. Маржа, то есть разница между ценами покупки и продажи, также различна. Чем больше вес слитка, тем она относительно ниже.
Можно вложиться и в акции украинских или иностранных эмитентов. Акции – это ценная бумага, которая дает право на получение дивидендов. Относительно возможности получения дохода есть два источника: рост стоимости (купить дешевле – продать дороже) и дивиденды (часть прибыли, направляемая на выплату; при этом существует два “но”: должна быть прибыль, и ее должны направить на выплату, иначе этот доход не получить).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто в Украине зарабатывает более 30 тысяч гривен: названы вакансииВчера, 10:30 - 4182 10
Мобильные операторы и провайдеры будут работать по новым правилам05.10.2020, 12:00 - 3636 7
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодовВчера, 15:15 - 5780 5
Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&WakefieldВчера, 06:45 - 5217 5
Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производстваВчера, 10:10 - 26130 4
Реестр должников: как проверить, открыты ли исполнительные производстваВчера, 10:10 - 26130 4
Рейтинг украинских городов по стоимости жизни: где дешевле всего, а где дороже всегоВчера, 08:00 - 13921 1
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодовВчера, 15:15 - 5780 5
Кому могут отказать в пенсии и как этого избежатьВчера, 09:20 - 5685 1
Как сохранить деньги в пандемию: 5 советов от Уоррена БаффетаВчера, 19:01 - 5245 2
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 549
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1166
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1031
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1297
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1338