Во что готовы инвестировать читатели Finance.ua (опрос)

Вариантов для инвестиций множество. Finance.ua решил спросить у своих читателей, куда они готовы вкладывать средства, чтобы их приумножить.

Большая часть респондентов отметили, что охотно вкладывали бы деньги в недвижимость. Таких оказалось 51%. И не удивительно, эксперты часто отмечают, что почти половина квартир в новостройках покупаются для инвестирования.

Второе место по популярности среди инвестиций заняли банковские депозиты — этот вариант выбрали 23% опрошенных. Действительно, это довольно удобная услуга. Банк обещает вознаграждение за то, что вы даете ему в долг свои деньги. К слову, Глава Нацбанка Кирилл Шевченко даже предложил отменить налог на доходы по депозитам физических лиц. Однако пока его предложение не поддержали в Минфине.

Еще одним инструментом инвестирования является ОВГЗ, однако он не очень популярен в Украине. В облигации внутригосударственных займов готовы вложиться лишь 14% читателей Finance.ua. Чаще всего ОВГЗ в восприятии обычного человека – это инструмент для инвестирования богатых и знаменитых политиков и депутатов. Ведь большинство населения узнало об ОВГЗ из деклараций чиновников, которые они опубликовали. Поэтому, очевидно, украинцы являются большими сторонниками депозитов.

Однако есть то, что отличает ОВГЗ от депозитов – налогообложение. Банковские вклады облагаются налогом на доходы физлиц (18%) и военным сбором (1,5%). Для ОВГЗ в июне отменили эти налоги. То есть такие инвестиции не облагаются налогом.

Хотя в Министерстве цифровой трансформации недавно хвастались тем, что Украина является лидером по использованию криптовалют среди населения, результаты опроса свидетельствуют совсем о другом. На криптовалюте, по нашему опросу, готовы зарабатывать лишь 12% всех респондентов.

Другие варианты для инвестиций:

Сейчас ведутся активные дискуссии о вкладах в драгоценные металлы, в частности золото. Часто в СМИ можно увидеть заголовки, что золото растет в цене, находится на историческом максимуме и тому подобное. Слитки бывают разного веса – от 1 г до 1 кг. Маржа, то есть разница между ценами покупки и продажи, также различна. Чем больше вес слитка, тем она относительно ниже.

Можно вложиться и в акции украинских или иностранных эмитентов. Акции – это ценная бумага, которая дает право на получение дивидендов. Относительно возможности получения дохода есть два источника: рост стоимости (купить дешевле – продать дороже) и дивиденды (часть прибыли, направляемая на выплату; при этом существует два “но”: должна быть прибыль, и ее должны направить на выплату, иначе этот доход не получить).