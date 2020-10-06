Как читатели Finance.ua выбирают недвижимость? (опрос)

Если надо арендовать жилье, продать или купить квартиру без дополнительных расходов, большинство читателей Finance.ua не будут обращаться за помощью к риелторам.
Об этом свидетельствует опрос Finance.ua, проводившийся в августе-октябре 2020 года.
Таких, кто не готов доплачивать за услуги посредника при купле-продаже недвижимости, среди читателей нашего сайта оказалось 43%.
Еще почти четверть (26%) опрошенных заявили, что в таких случаях всегда обращаются к риелторам.
Да и без помощи посредников можно найти достойные варианты, хотя, вероятно, для этого придется потратить больше времени и усилий. Так считает 31% респондентов, которые в нашем опросе выбрали вариант ответа “Я сам себе риелтор”.
Кстати, скоро в Украине сотрудничество с риелторами или брокерами при операциях с недвижимостью может стать обязательным. В парламенте зарегистрировали законопроект №3618 от 09.06.2020, которым власть хочет вывести риелторскую деятельность из “тени”.
Что нового предлагает законопроект о риелторской деятельности:
В качестве наказания для риелторов, которые продолжат работать в тени, предлагают ввести штрафы за работу без риелторских свидетельств от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, с конфискацией полученной прибыли. За повторное нарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. грн, опять же с конфискацией изъятых средств.
А что сейчас с ценами на недвижимость?
“Первичка”. С начала карантина средняя стоимость квадратного метра нового жилья в столице несколько месяцев почти не менялась: с марта по июль 2020 этот показатель вырос всего на 200 гривен — до 25 200. В июле же произошел определенный скачок цен и стоимость достигла 25 500 грн за “квадрат”. Сентябрьский показатель аналитики зафиксировали на уровне 26 600 грн/м².
Стоит отметить, что в другом крупном городе Украины — Одессе, стоимость квадратного метра в новостройке в сентябре сравнялась со столичной – 26 600 грн. При этом во Львове этот показатель зафиксирован на уровне 17 800 грн/м².
Какая недвижимость интересует покупателей:
Стоимость аренды квартир в Киеве:
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