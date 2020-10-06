Как читатели Finance.ua выбирают недвижимость? (опрос)

Если надо арендовать жилье, продать или купить квартиру без дополнительных расходов, большинство читателей Finance.ua не будут обращаться за помощью к риелторам.

Об этом свидетельствует опрос Finance.ua, проводившийся в августе-октябре 2020 года.

Таких, кто не готов доплачивать за услуги посредника при купле-продаже недвижимости, среди читателей нашего сайта оказалось 43%.

Еще почти четверть (26%) опрошенных заявили, что в таких случаях всегда обращаются к риелторам.

Да и без помощи посредников можно найти достойные варианты, хотя, вероятно, для этого придется потратить больше времени и усилий. Так считает 31% респондентов, которые в нашем опросе выбрали вариант ответа “Я сам себе риелтор”.

Кстати, скоро в Украине сотрудничество с риелторами или брокерами при операциях с недвижимостью может стать обязательным. В парламенте зарегистрировали законопроект №3618 от 09.06.2020, которым власть хочет вывести риелторскую деятельность из “тени”.

Что нового предлагает законопроект о риелторской деятельности:

если закон примут, то в Украине будет создана Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности, куда украинцы смогут жаловаться на нечестных брокеров, если сочтут, что их права нарушили;

кроме того, риелторские услуги смогут оказывать только лица с соответствующей лицензией, которую можно получить после сдачи экзамена;

также будет создан реестр, который будет содержать данные о специалистах и объектах недвижимости;

В качестве наказания для риелторов, которые продолжат работать в тени, предлагают ввести штрафы за работу без риелторских свидетельств от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, с конфискацией полученной прибыли. За повторное нарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. грн, опять же с конфискацией изъятых средств.

А что сейчас с ценами на недвижимость?

“Первичка”. С начала карантина средняя стоимость квадратного метра нового жилья в столице несколько месяцев почти не менялась: с марта по июль 2020 этот показатель вырос всего на 200 гривен — до 25 200. В июле же произошел определенный скачок цен и стоимость достигла 25 500 грн за “квадрат”. Сентябрьский показатель аналитики зафиксировали на уровне 26 600 грн/м².

Стоит отметить, что в другом крупном городе Украины — Одессе, стоимость квадратного метра в новостройке в сентябре сравнялась со столичной – 26 600 грн. При этом во Львове этот показатель зафиксирован на уровне 17 800 грн/м².

“Вторичка”.* На вторичном рынке сентябрьская средняя стоимость выставленных на продажу квартир в Киеве отмечена на уровне 41 260 грн/м², в Одессе – 26 126 грн/м², во Львове – 25 453 грн/м².

Какая недвижимость интересует покупателей:

статистика свидетельствует, что в июле 54% пользователей портала интересовались недвижимостью на первичном рынке;

остальные 46% искали жилье на “вторичке”.

Стоимость аренды квартир в Киеве: