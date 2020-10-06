0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Как читатели Finance.ua выбирают недвижимость? (опрос)

Как читатели Finance.ua выбирают недвижимость? (опрос)

Если надо арендовать жилье, продать или купить квартиру без дополнительных расходов, большинство читателей Finance.ua не будут обращаться за помощью к риелторам.

Об этом свидетельствует опрос Finance.ua, проводившийся в августе-октябре 2020 года.

Таких, кто не готов доплачивать за услуги посредника при купле-продаже недвижимости, среди читателей нашего сайта оказалось 43%.

Еще почти четверть (26%) опрошенных заявили, что в таких случаях всегда обращаются к риелторам.

Да и без помощи посредников можно найти достойные варианты, хотя, вероятно, для этого придется потратить больше времени и усилий. Так считает 31% респондентов, которые в нашем опросе выбрали вариант ответа “Я сам себе риелтор”.

Кстати, скоро в Украине сотрудничество с риелторами или брокерами при операциях с недвижимостью может стать обязательным. В парламенте зарегистрировали законопроект №3618 от 09.06.2020, которым власть хочет вывести риелторскую деятельность из “тени”.

Что нового предлагает законопроект о риелторской деятельности:

  • если закон примут, то в Украине будет создана Национальная федерация специалистов в сфере риелторской деятельности, куда украинцы смогут жаловаться на нечестных брокеров, если сочтут, что их права нарушили;
  • кроме того, риелторские услуги смогут оказывать только лица с соответствующей лицензией, которую можно получить после сдачи экзамена;
  • также будет создан реестр, который будет содержать данные о специалистах и объектах недвижимости;

В качестве наказания для риелторов, которые продолжат работать в тени, предлагают ввести штрафы за работу без риелторских свидетельств от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, с конфискацией полученной прибыли. За повторное нарушение – от 17 тыс. до 34 тыс. грн, опять же с конфискацией изъятых средств.

А что сейчас с ценами на недвижимость?

“Первичка”. С начала карантина средняя стоимость квадратного метра нового жилья в столице несколько месяцев почти не менялась: с марта по июль 2020 этот показатель вырос всего на 200 гривен — до 25 200. В июле же произошел определенный скачок цен и стоимость достигла 25 500 грн за “квадрат”. Сентябрьский показатель аналитики зафиксировали на уровне 26 600 грн/м².

Стоит отметить, что в другом крупном городе Украины — Одессе, стоимость квадратного метра в новостройке в сентябре сравнялась со столичной – 26 600 грн. При этом во Львове этот показатель зафиксирован на уровне 17 800 грн/м².

  • “Вторичка”.* На вторичном рынке сентябрьская средняя стоимость выставленных на продажу квартир в Киеве отмечена на уровне 41 260 грн/м², в Одессе – 26 126 грн/м², во Львове – 25 453 грн/м².

Какая недвижимость интересует покупателей:

  • статистика свидетельствует, что в июле 54% пользователей портала интересовались недвижимостью на первичном рынке;
  • остальные 46% искали жилье на “вторичке”.

Стоимость аренды квартир в Киеве:

  • 1-комнатку в сентябре в среднем сдавали за 13 300 грн/мес.;
  • 2-комнатная стоила 22 000 грн/мес.;
  • 3-комнатная – 35 900 грн/мес.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.