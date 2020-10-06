Работодателей оштрафовали на 4 млн грн: кого планируют проверить следующим

В сентябре инспекторы Гоструда выявили более 2 тыс. незадекларированных работников. С большей частью работодатели оформили трудовые отношения во время инспектирования.

92% проверок завершились выявлением незадекларированного труда. В среднем, во время одного посещения выявляли 4 незадекларированных работника, сообщают в Гоструда.

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Главное внимание инспекторов приковано к работодателям самых рискованных сфер хозяйствования: сельского хозяйства, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, транспорта.

16 работодателей, которые не прислушались к рекомендациям инспекторов об оформлении наемного труда и у которых были выявлены такие случаи в ходе инспектирования, оштрафовали на общую сумму 3,9 млн грн.

Напомним, штраф за одного незадекларированного работника может составлять 141 тыс. грн. Вместо этого работодатель может уплачивать единый социальный взнос целый год за 11 работников из расчета минимальной заработной платы или же за 4 работников из расчета средней заработной платы.