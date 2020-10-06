Работодателей оштрафовали на 4 млн грн: кого планируют проверить следующим

В сентябре инспекторы Гоструда выявили более 2 тыс. незадекларированных работников. С большей частью работодатели оформили трудовые отношения во время инспектирования.
92% проверок завершились выявлением незадекларированного труда. В среднем, во время одного посещения выявляли 4 незадекларированных работника, сообщают в Гоструда.
Читайте также: Какие документы должен показать работодатель при проверке законности трудовых отношений
Главное внимание инспекторов приковано к работодателям самых рискованных сфер хозяйствования: сельского хозяйства, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, транспорта.
16 работодателей, которые не прислушались к рекомендациям инспекторов об оформлении наемного труда и у которых были выявлены такие случаи в ходе инспектирования, оштрафовали на общую сумму 3,9 млн грн.
Напомним, штраф за одного незадекларированного работника может составлять 141 тыс. грн. Вместо этого работодатель может уплачивать единый социальный взнос целый год за 11 работников из расчета минимальной заработной платы или же за 4 работников из расчета средней заработной платы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2509 30
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 7255 13
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 762 11
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕСВчера, 06:24 - 1321 11
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1170 7
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 7255 13
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 3064 5
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцыВчера, 14:00 - 2536 1
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2509 30
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1170 7
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 396
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 967
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 896
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1170
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1215