0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Работодателей оштрафовали на 4 млн грн: кого планируют проверить следующим

Работодателей оштрафовали на 4 млн грн: кого планируют проверить следующим

В сентябре инспекторы Гоструда выявили более 2 тыс. незадекларированных работников. С большей частью работодатели оформили трудовые отношения во время инспектирования.

92% проверок завершились выявлением незадекларированного труда. В среднем, во время одного посещения выявляли 4 незадекларированных работника, сообщают в Гоструда.

Читайте также: Какие документы должен показать работодатель при проверке законности трудовых отношений

Главное внимание инспекторов приковано к работодателям самых рискованных сфер хозяйствования: сельского хозяйства, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, транспорта.

16 работодателей, которые не прислушались к рекомендациям инспекторов об оформлении наемного труда и у которых были выявлены такие случаи в ходе инспектирования, оштрафовали на общую сумму 3,9 млн грн.

Напомним, штраф за одного незадекларированного работника может составлять 141 тыс. грн. Вместо этого работодатель может уплачивать единый социальный взнос целый год за 11 работников из расчета минимальной заработной платы или же за 4 работников из расчета средней заработной платы.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.