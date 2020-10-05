Глава НБУ назвал идеальный лимит инвестирования в ОВГЗ

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что максимальный показатель финансирования госдолга банковской системой для нашего рынка – 35% от депозитной базы.
Об этом он сказал в интервью zn.ua.
“Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%. Эти почти 35% и являются ответом на вопрос о том, как я к этому отношусь”, – ответил Шевченко на вопрос о противоречии между стратегией развития госбанков, в которой говорится о необходимости уменьшения доли гособлигации в активах, и ожиданиями Минфина, который эту стратегию писал, – увеличивать вложения в ОВГЗ для финансирования дефицита бюджета.
По данным Нацбанка, депозиты резидентов (физлица, юрлица, государственные органы) в банковской системе составили 1,226 трлн грн на конец августа. Тогда банки владели ОВГЗ на 415 млрд грн – это дает долю ОВГЗ в 33,8% к депозитам.
По состоянию на утро 8 октября банки владели ОВГЗ на 435,5 млрд грн.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Налог на Facebook": в Раду внесли проект об 20% НДС на онлайн-услуги зарубежных компанийВчера, 16:13 - 1689 18
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлиц5 ч. назад - 1545 11
Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 годуВчера, 21:30 - 7480 10
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен8 ч. назад - 5355 9
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС14 ч. назад - 1111 6
Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 годуВчера, 21:30 - 7480 10
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен8 ч. назад - 5355 9
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцы6 ч. назад - 1816
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлиц5 ч. назад - 1545 11
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВС20 ч. назад - 1522 5
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkПозавчера, 17:10 - 354
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 930
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 864
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1139
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1185