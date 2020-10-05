Глава НБУ назвал идеальный лимит инвестирования в ОВГЗ

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что максимальный показатель финансирования госдолга банковской системой для нашего рынка – 35% от депозитной базы.

Об этом он сказал в интервью zn.ua.

“Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%. Эти почти 35% и являются ответом на вопрос о том, как я к этому отношусь”, – ответил Шевченко на вопрос о противоречии между стратегией развития госбанков, в которой говорится о необходимости уменьшения доли гособлигации в активах, и ожиданиями Минфина, который эту стратегию писал, – увеличивать вложения в ОВГЗ для финансирования дефицита бюджета.

По данным Нацбанка, депозиты резидентов (физлица, юрлица, государственные органы) в банковской системе составили 1,226 трлн грн на конец августа. Тогда банки владели ОВГЗ на 415 млрд грн – это дает долю ОВГЗ в 33,8% к депозитам.

По состоянию на утро 8 октября банки владели ОВГЗ на 435,5 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Минфин в 4 квартале запланировал 4 аукциона в долларах, 1 в евро и каждую неделю в гривнах.

Депутаты фракции “Слуга народа” предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда, чтобы в четвертом квартале 2020 года погасить долг перед производителями “зеленой” энергетики.

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