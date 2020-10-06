Наталья Сиромаха: как пандемия меняет рынок IT

Последние несколько лет, до пандемии, мы видели рост украинского IT-рынка. Если в 2016 году экспорт IT-услуг составлял 1,975 млрд долларов, то в 2019 эта цифра удвоилась и достигла 4,171 млрд долларов.

В 2020 году ситуация несколько изменилась. О том, что сейчас происходит на рынке, что будет дальше, и почему — поговорим в этой колонке.

До и после карантина

Рынок IT стабильно развивался в течение последних 3-4 лет и, по данным IT Ассоциации Украины, его рост составлял 20-25% в год. А в 2019 году этот показатель достиг рекордных 30%.

Основные причины: относительно благоприятные условия для ведения бизнеса и иностранные инвестиции. За последние несколько лет Украина расширила сотрудничество со странами Евросоюза и США, которые как раз и есть основными заказчиками услуг IT-компаний.

Кроме того, украинское IT интересно инвесторам. В прошлом году они вложили в IT-компании $544 млн, что почти в 7 раз больше, чем, к примеру, в 2016 году.

За последние 5 лет, рынок вырос в специалистах в 2 раза, с 90 до 180 тысяч.

Но глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, приостановил работу многих сфер и повлиял на IT-индустрию. Мы увидели сокращение открытых и существующих позиций почти во всех компаниях на рынке.

Сильнее всего кризис пандемии затронул компании с небольшим или узкоспециализированным портфолио заказчиков из сфер туризма, розничной торговли, промышленных предприятий и других.

Спад спроса в одних индустриях дал возможность удовлетворить быстрорастущий запрос со стороны высокотехнологичных, цифровых и облачных сервисов: телемедицина и удаленный мониторинг пациентов, онлайн торговля, удаленные сервисы управления и мониторинга оборудованием, виртуальные тренинговые центры и виртуализация дизайн и инженерных студий, медиа и телеком.

Конечно, это не первый кризис для IT-отрасли. Например, в 2014 году на фоне событий в Украине, локальный IT-рынок упал на 45%. Прогноз на 2015 год был пессимистичным. Многие компании смогли диверсифицировать риск, развивая центры в СЕЕ, и незначительная стабилизация политической ситуации привела к постепенному восстановлению рынка. Увеличилось количество IT-компаний, выросла потребность в квалифицированных специалистах.

Несмотря на глобальный кризис 2020, мы уже видим позитивную динамику на локальном рынке. По данным DOU только в июле было открыто более 5 тысяч позиций на рынке. Это на 10% меньше, чем в июле прошлого года, но именно таким был средний показатель 2019.

Я живу и работаю в Харькове, поэтому хочу поделиться некоторыми наблюдениями, какая ситуация с IT в моем городе. Харьков — второй по величине IT-город после Киева — по последним данным 14,5% всех украинских инженеров живут и работают в Харькове. А это более 30 тысяч специалистов, которые разрабатывают разноплановые проекты — от мобильных приложений, сайтов и онлайн-игр до сложных промышленных систем, решений для безопасности и здравоохранения. К примеру, только харьковский офис GlobalLogic в марте этого года вырос до 1,000 инженеров, а совсем недавно мы перешли отметку в 1,100 специалистов.

Каждый год харьковские вузы выпускают около двух тысяч профильных инженеров, их хорошая подготовка – одно из преимуществ города. Однако квалификация специалиста зависит не только от высшего образования, но и от инвестиций в саморазвитие.

Карантин создал новые возможности для саморазвития: многие образовательные платформы дали бесплатный доступ к своим курсам, тренинги и тех-токи перевели в онлайн, что расширило географию участников.

Сегодня в Харькове сосредоточено более 500 активных IT-компаний, а в прошлом году появилось 38 новых. И дело не только в количестве, но и качестве. Ведь инженерия здесь — не новый тренд, а традиционное направление. За год 165 компаний в Харькове перешли из категории extra small (до 20 специалистов) до small (количество специалистов 21-80). То есть около 34% харьковских активных IТ-компаний выросли и укрепляли свои позиции.

Что будет дальше?

Кризис 2020 изменил подходы к ведению бизнеса и сотрудничества с компаниями, создал новые тренды и запрос на цифровую трансформацию. Ведь это уже не преимущество, а необходимость в настоящих реалиях.

Удаленного сотрудничества станет больше

Мы будем все чаще наблюдать переход бизнеса в онлайн, а удаленная работа может перейти из категории временного в обыденное. К примеру, в компании Twitter уже разрешили своим сотрудникам работать дистанционно на постоянной основе. Более 90% специалистов компании GlobalLogic выполняют свои задачи в удаленном режиме, компания за время карантина отработала механизм полностью удаленного onboarding новых специалистов на проекты. В конце концов это позволило нам начать поиск специалистов в новых для нас локациях.

Бизнес будет все чаще представлен онлайн

Если раньше некоторые компании могли обходиться только оффлайн форматом, то сейчас быть онлайн необходимо. Магазины, которые не были представлены в сети, понесли финансовые потери.

В то время когда на интернет-платформах наоборот спрос вырос в разы. E-commerce проекты еще больше укрепили свои позиции. Сфера образования, так же как и оффлайн магазины (за исключением супермаркетов), оказалась не готова к переходу в онлайн. Она особенно нуждается в комплексном плане по цифровой трансформации.

Согласно нашему исследованию, самый высокий спрос на диджитализацию в условиях кризиса будет в сферах здравоохранения, медиа, телеком. Именно эти индустрии будут внедрять все больше технологических новаций в своих нишах.

К примеру, цифровая трансформация в медицине увеличила спрос на телемедицину. Так в США в здравоохранительной организации MedStar Health среднее количество обращений на онлайн-консультацию с врачом в день выросло с 2 до 4150 за два месяца карантина.

По прогнозам Frost & Sullivan, в Америке индустрию телемедицины ждет семикратный рост к 2025 году. В свою очередь, это стимулирует отрасль уделять больше внимание пользовательскому опыту.

Таким образом, возрастет потребность в качественной удаленной диагностике, а также в интерактивных виртуальных помощниках, которые будут помогать пациенту отслеживать свое самочувствие и вовремя принимать лекарства. Над такими инновациями уже работают IT-инженеры со всего мира.

Украинский IT-рынок может замедлиться, но не остановиться

Несмотря на временные экономические трудности, у украинского IT большой потенциал. Условия на рынке и текущая ситуация влияют на темпы развития, но экспертиза инженерных талантов значит достаточно много.

В 2020 году украинский IT-рынок может замедлить рост, но точно его не остановит. IT-специалисты привыкли работать удаленно, а спрос на цифровую трансформацию бизнеса глобально будет расти. Заказчики из США и ЕС не уйдут из украинского рынка, а компании будут больше диверсифицировать портфель клиентов и проектов.

Кризис — закономерный этап развития экономики. Он может быть как стартом для новых направлений, так и концом для уже устаревших. Так же и в IT появится запрос на новые технологии и решения. В любом случае, большую роль играет экспертиза инженерных талантов, в чем как раз преуспевает украинское IT.

Наталья Сиромаха, младший вице-президент по инжинирингу, лидер харьковского офиса GlobalLogic