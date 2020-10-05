Bloomberg назвал единственную процветающую страну в Европе

Германия оказалась единственной страной в ЕС, которая демонстрирует стабильный экономический рост. Эксперты считают, что этому способствует ориентация страны на экспорт, а не на туризм, как у других ее партнеров по ЕС.

Об этом пишет Bloomberg.

“Рост мировой торговли помогает оправиться от пандемии и вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии, в то время как много стран на юге ЕС отстают, поскольку сильно зависят от туризма и рынка услуг. Эти сектора особенно сильно ощутили на себе удар пандемии и связанные с ней ограничения и продолжают проседать сейчас, когда число больных снова растет”, – говорится в статье.

По данным издания, сейчас в Европе многие страны столкнулись со второй волной коронавируса, из-за этого начинают возвращать ограничения на поездки, некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность практически остановилась.

Экономисты предполагают, что в четвертом квартале 2020-го в экономике ЕС снова будет спад.

“Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы вновь активизировать деятельность сектора услуг”, – говорит экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

По данным IHS Markit, темпы роста промышленного производства в еврозоне взлетели до максимального значения за последние два с лишним года. В сентябре 2020 года индекс Purchasing Managers Index (PMI) в еврозоне поднялся до отметки 53,7 пункта. В августе он был на уровне 51,7 пункта.