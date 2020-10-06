0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

SkyUp зимой откроет новое направление в Турцию

SkyUp зимой откроет новое направление в Турцию

Авиакомпания SkyUp Airlines с 27 декабря открывает новое направление в Турцию – в город Кайсери.

Об этом сообщается на сайте компании.

“SkyUp открывает еще одно направление в Турцию в город Кайсери, который называют одним из ворот в Каппадокии”, – говорится в сообщении.

График. Рейс будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – из Киева. Первый рейс состоится 27 декабря 2020 года.

Цена: от 5 390 грн без багажа только в обе стороны (round-trip).

Билеты можно приобрести на сайте skyup.aero.

Справка Finance.ua:

  • Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейсы из Киева в Софию (Болгария) и обратно.
  • Также авиакомпания продлила на зиму рейсы из Киева в Запорожье и из Запорожья в Киев.
  • 25 сентября SkyUp выполнил первый рейс Киев — Стамбул. Полеты по направлению выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.

Кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.