SkyUp зимой откроет новое направление в Турцию

Авиакомпания SkyUp Airlines с 27 декабря открывает новое направление в Турцию – в город Кайсери.
Об этом сообщается на сайте компании.
“SkyUp открывает еще одно направление в Турцию в город Кайсери, который называют одним из ворот в Каппадокии”, – говорится в сообщении.
График. Рейс будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – из Киева. Первый рейс состоится 27 декабря 2020 года.
Цена: от 5 390 грн без багажа только в обе стороны (round-trip).
Билеты можно приобрести на сайте skyup.aero.
Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2522 30
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 7273 13
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 764 11
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕСВчера, 06:24 - 1321 11
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВСВчера, 00:45 - 1898 7
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 7273 13
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 3090 5
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцыВчера, 14:00 - 2544 1
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2522 30
СБУ просит срочно возобновить налоговые проверки предприятийВчера, 21:02 - 1184 5
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 395
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 967
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 896
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1168
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1215