SkyUp зимой откроет новое направление в Турцию

Авиакомпания SkyUp Airlines с 27 декабря открывает новое направление в Турцию – в город Кайсери.

Об этом сообщается на сайте компании.

“SkyUp открывает еще одно направление в Турцию в город Кайсери, который называют одним из ворот в Каппадокии”, – говорится в сообщении.

График. Рейс будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – из Киева. Первый рейс состоится 27 декабря 2020 года.

Цена: от 5 390 грн без багажа только в обе стороны (round-trip).

Билеты можно приобрести на сайте skyup.aero.

Справка Finance.ua:

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает рейсы из Киева в Софию (Болгария) и обратно.

Также авиакомпания продлила на зиму рейсы из Киева в Запорожье и из Запорожья в Киев.

25 сентября SkyUp выполнил первый рейс Киев — Стамбул. Полеты по направлению выполняются по понедельникам, средам и пятницам.

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