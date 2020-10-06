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В украинские города закупят экологический транспорт

В украинские города закупят экологический транспорт

В рамках 22-го саммита «Украина-ЕС» Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об успешном внедрении проекта «Городской общественный транспорт Украины І», который предусматривает обновление автопарков общественного транспорта в разных украинских городах. При этом уже к концу 2020 года министерство планирует заключить соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по реализации второй части проекта «Городской общественный транспорт II».

В отличие от первой части, «Городской общественный транспорт II» будет включать только подпроекты по развитию экологического общественного транспорта: закупки трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена и электробусов.

«Я искренне благодарен нашим постоянным партнерам из Европейского инвестиционного банка за плодотворное сотрудничество и помощь в реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины». Благодаря ему в разных городах по всей стране сейчас обновляются троллейбусные, трамвайные и автобусные парки, заменяется устаревший общественный транспорт на новый — более удобный, экологический и современный. Мы, в свою очередь, инициировали продолжение этого важного для наших городов проекта. И я благодарен, что европейская сторона поддержала нас в этом. Сейчас мы тесно сотрудничаем с консультантами проекта по подготовке соответствующей документации. И надеемся уже в конце этого года заключить соглашение, чтобы начинать воплощать его в жизнь», — отметил глава Министерства.

Ранее во время заседания Рабочей группы по развитию электротранспорта Владислав Криклий подчеркнул важность популяризации электрического общественного транспорта.

«Общественный электрический транспорт — важная часть развития электромобильности. С участием местных госадминистраций мы с вами должны обеспечить поэтапную замену автомобильного транспорта на электротранспорт, в частности путем привлечения кредитов на благоприятных условиях и совершенствования законодательства», — добавил глава Мининфраструктуры.

По материалам ITC.ua
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