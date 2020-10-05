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"Укрпочта" начала принимать "Дію"

"Укрпочта" начала принимать "Дію"

Получать посылки в отделениях “Укрпочты” теперь можно по цифровым документам из “Дії 2.0”.

Об этом сообщила пресс-служба Мінцифры.

Как это работает:

  • оператор в почтовом отделении сканирует штрихкод с обратной стороны паспорта;
  • “Дія” передает данные в систему “Укрпочты”

Какие документы из “Дії” принимают: ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

*Какие отправления можно получить с Дія 2.0

  • внутренние и международные заказные отправления (письма, бандероли, почтовые карточки, секограммы);
  • внутренние страховые отправления без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5000 грн (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox);
  • международные страховые отправления без таможенных начислений и наложенного платежа.

Справка Finance.ua:

  • 5 октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал “Дія” 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.
  • С 5 октября по цифровым документам в “Дія” на “Новой почте” можно получить посылки, грузы и денежные переводы.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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