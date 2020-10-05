"Укрпочта" начала принимать "Дію"

Получать посылки в отделениях “Укрпочты” теперь можно по цифровым документам из “Дії 2.0”.
Об этом сообщила пресс-служба Мінцифры.
Как это работает:
Какие документы из “Дії” принимают: ID-карту и заграничный биометрический паспорт.
*Какие отправления можно получить с Дія 2.0
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