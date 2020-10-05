ФРУ призывает Гетманцева пересмотреть ставки акцизов

Федерация работодателей Украины призывает председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева пересмотреть предложенное законом №466 резкое четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины к председателю Комитета.

Вместо этого ФРУ предлагает при доработке законопроекта №4101 предусмотреть рост акциза на ТИЭН на 50% с 2021 года.

“Опыт практически всех изменений уровня акциза в прошлые годы свидетельствует, что резкое и внеплановое повышение ставки акцизного налога на табачные и табачные изделия приводит, в первую очередь, к росту доли нелегального рынка, что, в свою очередь, негативно отражается на поступлениях этого налога в государственный бюджет”, – говорится в обращении.

По словам экспертов Федерации, примером такой неэффективности является 2019 год, когда общее повышение ставок достигло 30,8%, из-за чего госбюджет за год недополучил более 13 миллиардов гривен, почти треть от всех запланированных поступлений табачного акциза.

“Такое резкое повышение ставки фактически уничтожит легальный рынок новой категории табачных изделий для электрического нагрева, ведь цена на них будет значительно выше, чем в соседних странах. Соответственно, рынок заполнит нелегальный, или что еще хуже – контрафактный продукт, с которого никаких налогов не будет уплачено”, – убеждают в ФРУ.

Специалисты Федерации также призывают сохранить мораторий на проведение проверок до конца действия карантина, сохранить ставку акцизного налога на пиво на текущем уровне, сократить сроки получения марок акцизного налога на табачные изделия и отложить предлагаемое повышение ставки налога на выбросы двуокиси углерода.

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №4140 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”, поданного Кабинетом Министров в парламент 23 сентября.