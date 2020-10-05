Авиакомпания МАУ решила сократить свой парк на 20%

Во втором полугодии 2020 года авиакомпания МАУ сокращает свой парк на 20% до 28 самолетов.

Об этом свидетельствует заявление президента авиакомпании Евгения Дыхне.

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“Сейчас 33 самолета, но фактически 32 (один в процессе вывода). На бюджет 2021 года у нас запланирован флот из 28 воздушных средств. То есть, вывести из эксплуатации мы рассчитываем 5 самолетов”, – рассказал Дыхне.

По его словам, на момент начала пандемии во флоте компании было 35 самолетов. Также Дыхне добавил, что компания отказалась от Boeing MAX, которые были заказаны, но не были поставлены. В компании отказались от самолетов, потому что они не получили разрешение на полеты, а договор на их поставку истек.

“Если бы они получили все необходимые разрешения для полетов – мы бы оставили во флоте эти ВС, а выводили другие. МАКСы обещали быть конкурентоспособными”, – добавил Дыхне.

По словам Дыхне, МАУ не планирует судиться с Boeing, но компании еще ждут переговоры о компенсациях с лизингодателем.