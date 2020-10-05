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Островные компании: какой бизнес украинцы прячут на Кипре (исследование)

Островные компании: какой бизнес украинцы прячут на Кипре (исследование)

В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов.

К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl, системы для проверки контрагентов, в которой появился поиск по кипрским юридическим лицам и их участникам.

Что показало исследование:

  • в Украине более 6000 юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан;
  • кипрские компании присутствуют в около 30% юрлиц с иностранными учредителями и являются самым популярным местом среди других юрисдикций;
  • почти один процент (а точнее 0,86%) обществ с ограниченной ответственностью различных форм участия имеет в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию;
  • в частных акционерных обществах (ЧАО) эта цифра значительно больше – кипрский «след» заметен в каждом пятнадцатом ЧАО, в основном – в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций.

Сфера занятости. Большинство компаний, имеющих кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Так, аналитики YouControl проанализировать Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) и подсчитали, что:

  • 1986 компаний, имеющих островную прописку своих учредителей, работает в сфере недвижимости;
  • 1116 – в оптовой и розничной торговле;
  • 326 предоставляют различные финансовые услуги;
  • связаны с кипрскими юридическими и физическими лицами и 226 производителей электроэнергии;
  • 209 фирм занимаются выращиванием зерновых.

Тип бизнеса. Большая часть этих компаний относится к малому бизнесу с оборотом менее 2 миллионов евро. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса ‒ 554 и 459 соответственно.

Как определили аналитики YouControl, крупнейшие по выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетике, сфере торговли, сельскому хозяйству и транспорту. Большинство из них имеет только кипрские компании в своем составе.

По материалам Finance.UA
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