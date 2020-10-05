Островные компании: какой бизнес украинцы прячут на Кипре (исследование)

В кипрском реестре среди украинских представителей чаще всего встречаются малые компании из отраслей недвижимости, торговли и финансов.
К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl, системы для проверки контрагентов, в которой появился поиск по кипрским юридическим лицам и их участникам.
Что показало исследование:
Сфера занятости. Большинство компаний, имеющих кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Так, аналитики YouControl проанализировать Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) и подсчитали, что:
Тип бизнеса. Большая часть этих компаний относится к малому бизнесу с оборотом менее 2 миллионов евро. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса ‒ 554 и 459 соответственно.
Как определили аналитики YouControl, крупнейшие по выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетике, сфере торговли, сельскому хозяйству и транспорту. Большинство из них имеет только кипрские компании в своем составе.
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