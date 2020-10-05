В столице 98% зданий подготовили к запуску тепла - КГГА

Сейчас в Киеве 98% зданий подготовлены к пуску тепла.

Об этом сообщили в пресс-служба КГГА.

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“Сейчас в Киеве 98% зданий подготовлены к запуску тепла, однако в отдельных случаях к качеству работы коммунальных служб есть замечания”, – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его поручению, городская жилищно-коммунальная инспекция проверит готовность жилых домов к отопительному сезону.

“Если инспекторы зафиксируют невыполнение ключевых работ и бесхозяйственность на местах – будем проводить служебные расследования. Людей, которые систематически не выполнять свою работу, а главное – будут игнорировать обращения людей, будем увольнять. Оборудование и инженерные сети, состояние домов должны быть такими, чтобы безопасно и надежно пройти сезон отопления. Здесь халатности нет места “, – сказал Пантелеев.

Он отметил, что в Киеве разнообразен жилой фонд и есть дома старые, требуют капитального ремонта.

“Но это никак не снимает с коммунальных служб ответственности за санитарное состояние или исправность необходимого оборудования. Для этого надо регулярно спускаться в подвалы или подниматься на крышу, обследовать трубопроводы и тому подобное. Здесь капиталовложений не надо”, – пояснил чиновник.

Отмечается, что жилищно-коммунальная инспекция города (Управление самоуправляющегося контроля КГГА) получила задание проверить дома, где есть жалобы от людей на предмет готовности к отопительному сезону и аварийных случаев.

В сентябре этого года инспекция осуществила более 400 проверок, по результатам которых исполнителям услуг направлены требования устранить нарушения.