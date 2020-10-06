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Рейтинг городов, где больше всего выросли цены на жилье

Рейтинг городов, где больше всего выросли цены на жилье

Киев попал в перечень городов, где стремительно растет стоимость жилья. В рейтинге британского агентства недвижимости Knight Frank он занял 11 место по итогам 2 квартала 2020 года.

Стоимость жилья в столице выросла на 11,2%.

Knight Frank отмечает, что города всего мира практически остановили продажу недвижимости во втором квартале 2020 года из-за пандемии. Однако в годовом исчислении цены на недвижимость все равно выросли.

По данным британцев, в тройку лидеров вошли турецкие города Измир, Анкара и Стамбул.

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В первой десятке рейтинга Knight Frank два европейских города – Люксембург, где цены на жилье выросли на 13,9%, и столица Хорватии Загреб с приростом 12,6%.

В Италии рост цен на недвижимость составил в среднем 3%. Быстрее всего жилье дорожает в Милане – 10,8%.

В США умеренный рост цен. Лидирует Финикс с приростом 9%.

Рейтинг городов мира, где больше всего выросли цены на недвижимость:

  • Измир (Турция);
  • Анкара (Турция);
  • Стамбул (Турция);
  • Манила (Филиппины);
  • Санкт-Петербург (Россия);
  • Сеул (Южная Корея);
  • Люксембург;
  • Оттава (Канада);
  • Загреб (Хорватия);
  • Галлифакс (Канада);
  • Киев (Украина).
По материалам Газета по-Украински
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