Рейтинг городов, где больше всего выросли цены на жилье

Киев попал в перечень городов, где стремительно растет стоимость жилья. В рейтинге британского агентства недвижимости Knight Frank он занял 11 место по итогам 2 квартала 2020 года.
Стоимость жилья в столице выросла на 11,2%.
Knight Frank отмечает, что города всего мира практически остановили продажу недвижимости во втором квартале 2020 года из-за пандемии. Однако в годовом исчислении цены на недвижимость все равно выросли.
По данным британцев, в тройку лидеров вошли турецкие города Измир, Анкара и Стамбул.
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В первой десятке рейтинга Knight Frank два европейских города – Люксембург, где цены на жилье выросли на 13,9%, и столица Хорватии Загреб с приростом 12,6%.
В Италии рост цен на недвижимость составил в среднем 3%. Быстрее всего жилье дорожает в Милане – 10,8%.
В США умеренный рост цен. Лидирует Финикс с приростом 9%.
Рейтинг городов мира, где больше всего выросли цены на недвижимость:
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