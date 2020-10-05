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Azur Air Ukraine запускает новые рейсы из Киева в Мексику и на Мальдивы

Azur Air Ukraine запускает новые рейсы из Киева в Мексику и на Мальдивы

Украинский авиаперевозчик Azur Air Ukraine зимой запустит чартерные сезонные рейсы из Киева на Мальдивы и в Мексику.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

График:

  • В столицу Мальдив города Мале Azur Air Ukraine полетит с 25 декабря 2020 года и будет обслуживать линию раз в 10-11 дней. Вылеты запланированы на 25 декабря, 5, 15 и 26 января;
  • Рейсы из Киева на мексиканский курорт Канкун Azur Air Ukraine начнутся 27 декабря 2020. Вылеты из Украины запланированы на 27 декабря, 5, 13 и 21 января.

Нужны ли тесты на COVID-19? В авиакомпании обратили внимание на необходимость наличия справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус для туристов, летящих на Мальдивы. При этом на момент пересечения границы должно пройти не более 72 часов с момента сдачи анализов.

До сих пор власти Мексики не предъявляли особых требований для въезжающих украинских туристов в связи с пандемией COVID-19.

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В самолетах кроме эконом-класса со схемой размещения мест 2+4+2 установлено также салон бизнес-класса с рассадкой 2+2+2.

Билеты на данные направления можно приобрести только в составе тура от туроператора Anex Tour, который является заказчиком рейсов. Для полета в бизнес-классе необходимо оплатить дополнительный сбор.

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По материалам Finance.UA
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