Azur Air Ukraine запускает новые рейсы из Киева в Мексику и на Мальдивы

Украинский авиаперевозчик Azur Air Ukraine зимой запустит чартерные сезонные рейсы из Киева на Мальдивы и в Мексику.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
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Нужны ли тесты на COVID-19? В авиакомпании обратили внимание на необходимость наличия справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус для туристов, летящих на Мальдивы. При этом на момент пересечения границы должно пройти не более 72 часов с момента сдачи анализов.
До сих пор власти Мексики не предъявляли особых требований для въезжающих украинских туристов в связи с пандемией COVID-19.
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В самолетах кроме эконом-класса со схемой размещения мест 2+4+2 установлено также салон бизнес-класса с рассадкой 2+2+2.
Билеты на данные направления можно приобрести только в составе тура от туроператора Anex Tour, который является заказчиком рейсов. Для полета в бизнес-классе необходимо оплатить дополнительный сбор.
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