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Производитель чипов Qualcomm намерен выпустить собственный смартфон

Производитель чипов Qualcomm намерен выпустить собственный смартфон

Компания Qualcomm, которая известна своей серией мобильных чипсетов Snapdragon, намерен напрямую выйти на рынок смартфонов.

Как сообщает IXBT, по информации источников, уже в конце этого года Qualcomm может выпустить смартфон под собственным брендом. Есть вероятность, что продемонстрируют его уже в следующем году.

Утверждается, что Qualcomm будет создавать смартфон совместно с Asus, устройство будет относиться к классу геймерских.

Отмечается, что выпуск собственного смартфона вряд ли обусловлен желанием Qualcomm стать крупным игроком рынка. Вероятно, с помощью таких аппаратов компания будет рекламировать свои новые платформы.

По материалам РБК-Украина
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