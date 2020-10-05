Производитель чипов Qualcomm намерен выпустить собственный смартфон

Компания Qualcomm, которая известна своей серией мобильных чипсетов Snapdragon, намерен напрямую выйти на рынок смартфонов.
Как сообщает IXBT, по информации источников, уже в конце этого года Qualcomm может выпустить смартфон под собственным брендом. Есть вероятность, что продемонстрируют его уже в следующем году.
Утверждается, что Qualcomm будет создавать смартфон совместно с Asus, устройство будет относиться к классу геймерских.
Отмечается, что выпуск собственного смартфона вряд ли обусловлен желанием Qualcomm стать крупным игроком рынка. Вероятно, с помощью таких аппаратов компания будет рекламировать свои новые платформы.
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