МВФ отреагировал на выговор Рожковой и Сологубу

Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета НБУ относительно двух членов правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Заявление сделал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
Об этом сообщили в представительстве МВФ.
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Как отметил Люнгман, обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно основам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ на протяжении предыдущих программ, которые поддерживались Международным валютным фондом.
“Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, придав политике Нацбанка большей надежности и эффективности”, – говорится в заявлении.
Напомним, глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что “в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции”.
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