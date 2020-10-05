Водителям напомнили о возможности оформления ДТП по "Европротоколу": когда можно воспользоваться

Патрульная полиция Украины напомнила водителям о возможности оформления “Европротокола” в случае ДТП.
Об этом говорится в FACEBOOK полиции.
“Европротокол” можно оформить как в бумажном виде, на специальном бланке, так и в электронной форме, с использованием системы “Электронный европротокол”.
В каких случаях можно воспользоваться Европротоколом:
После составления европротокола – водители имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и при этом освобождаются от обязанности информировать полицию о ДТП.
Європотокол не действует, если участник ДТП не имеет автоцивилки, нужно обязательно вызвать на место происшествия полицию, потому что составление Европротокола в этом случае не будет основанием для получения страхового возмещения.
После составления Европротокола нужно в течение 3 дней обратиться в свою страховую. В случае использования системы «Электронный Европротокол» уведомления страховой компании отправляются автоматически.
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