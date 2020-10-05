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Водителям напомнили о возможности оформления ДТП по "Европротоколу": когда можно воспользоваться

Водителям напомнили о возможности оформления ДТП по "Европротоколу": когда можно воспользоваться

Патрульная полиция Украины напомнила водителям о возможности оформления “Европротокола” в случае ДТП.

Об этом говорится в FACEBOOK полиции.

“Европротокол” можно оформить как в бумажном виде, на специальном бланке, так и в электронной форме, с использованием системы “Электронный европротокол”.

В каких случаях можно воспользоваться Европротоколом:

  • в ДТП отсутствуют травмированные (погибшие) люди;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения, или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

После составления европротокола – водители имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и при этом освобождаются от обязанности информировать полицию о ДТП.

Європотокол не действует, если участник ДТП не имеет автоцивилки, нужно обязательно вызвать на место происшествия полицию, потому что составление Европротокола в этом случае не будет основанием для получения страхового возмещения.

После составления Европротокола нужно в течение 3 дней обратиться в свою страховую. В случае использования системы «Электронный Европротокол» уведомления страховой компании отправляются автоматически.

Справка Finance.ua:

  • “Европротокол” – это форма уведомления страховщика о дорожно-транспортном происшествии, которая позволяет оформить ДТП без вызова полиции. С помощью информационной системы “Электронный европротокол”. Вы можете оформить указанное уведомление в электронной форме с помощью обычного смартфона, прямо на месте ДТП.
  • В I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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По материалам АО Банкомсвязь
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