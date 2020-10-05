Межбанк: рынок настроен на укрепление гривны

Четверг на валютном межбанке станет одним из самых результативных дней этой недели по статистике торгов. По нашим прогнозам, объемы операций 8 октября будут находиться в пределах $140-200 млн при совершении до 620 сделок.
Основных причин увеличения активности клиентов несколько:
1. Практически завершается период вывода дивидендов у “дочек” иностранных компаний. Те кто еще не успел купить валюту под эти операции – сделают это сегодня;
2. В понедельник в США выходной – День Колумба, и предстоящие расчеты по доллару на условиях ТОМ не особо привлекают основную массу клиентов украинского межбанка. С учетом того, что завтра еще и пятница, что также традиционно снижает активность компаний перед выходными – именно сегодня бизнес решит проводить свои основные сделки по валюте;
3. Скандалы в Нацбанке не отразились особо на поведении клиентов на торгах и на курсовом тренде. Роста котировок, на который так рассчитывали банки-спекулянты и продавцы валюты не произошло. Более того, доллар в последние два дня проседает. Поэтому экспортерам нет смысла особо придерживать валютную выручку и они уже со вчерашнего дня делали это в достаточно больших объемах. Рост предложения валюты играет позитивно для гривны, а также стимулирует и часть покупателей выходить на рынок с отложенными ранее покупками. Это также добавит общей статистики торгов в четверг.
4. Необходимость финансирования текущих хозяйственных операций на фоне уже практически “съеденных” экспортерами сумм возмещений НДС – также стимулирует их активность на торгах. А неплохая конъюнктура по металлу и части продукции аграриев обеспечивают достаточно стабильный приток валюты на рынок. Активизируются и нефтетрейдеры, которые традиционно в осенне-зимний период увеличивают объемы поставки нефтепродуктов в страну, что добавляет спроса на валюту на рынке.
В итоге, все это приводит к увеличению объема операций на межбанке и в целом последние несколько дней работает на укрепление позиций гривны за счет превышения предложения над спросом.
Тренд на межбанке сегодня уже традиционно будет зависеть от поведения крупнейших местных и иностранных игроков, а также от НБУ с его возможными интервенциями. Ценники Нацбанка в случае его выхода на рынок станут главным ориентиром по курсу для всех участников торгов.
Большинство факторов работает в пользу нацвалюты и общий настрой рынка пока на небольшое дальнейшее укрепление гривны в пределах 5-8 копеек.
Продолжение существенных колебаний по паре евро/доллар на международных рынках заставит владельцев обменных пунктов сохранить спред между покупкой/продажей по евро в пределах 20-30 копеек. По доллару ситуация более прогнозируема и поэтому они ограничатся спредом на уровне 15-20 копеек.
Главными ориентирами для обменок останутся:
1) поведение межбанка;
2) реальный спрос и предложение по валюте со стороны населения с учетом уровня конкуренции между обменниками в данном регионе.
Курсы межбанка по прогнозу на 8 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,25 – 28,45 гривен, евро – коридор 33,10 – 33,55 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,30 / 28,32
евро – 33,29 / 33,31
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