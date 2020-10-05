Шевченко прокомментировал историю с выговорами Рожковой и Сологубу

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику “единого голоса”, что могло повредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.

Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью “Зеркалу недели”.

“Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности – это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке”, – сказал Шевченко.

Стратегия является обязательной к исполнению для всех работников НБУ без исключения, считает глава регулятора.

“Одним из принципов этой стратегии является политика “единого голоса” (One voice policy). Это означает, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка”, – добавил Шевченко.

Он подчеркнул, что выражение контрастных взглядов разными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, а особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас.

Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости НБУ, однако Шевченко уверяет, что “это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления”.

Справка Finance.ua:

2 октября 2020 года состоялось заседание Совета Национального банка Украины, на котором был рассмотрен ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с выговорами заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу, заявил, что “в последнее время отдельные должностные лица НБУ , стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции”.

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