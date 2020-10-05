Шевченко прокомментировал историю с выговорами Рожковой и Сологубу

Заместители главы Национального банка Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику “единого голоса”, что могло повредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.
Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью “Зеркалу недели”.
“Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности – это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке”, – сказал Шевченко.
Стратегия является обязательной к исполнению для всех работников НБУ без исключения, считает глава регулятора.
“Одним из принципов этой стратегии является политика “единого голоса” (One voice policy). Это означает, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка”, – добавил Шевченко.
Он подчеркнул, что выражение контрастных взглядов разными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, а особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас.
Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости НБУ, однако Шевченко уверяет, что “это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления”.
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